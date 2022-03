Todas las incógnitas abiertas ante el inminente regreso de Charlene a Mónaco

Charlene de Mónaco siempre buscó el segundo plano y huyó del protagonismo excesivo. Quizás por eso tardaron en sonar las alarmas ante una ausencia más prolongada de lo habitual en la vida pública. Fue entonces cuando el Palacio Grimaldi confirmaba que había tenido que ser sometida a una operación quirúrgica en Sudáfrica debido a una severa infección otorrinolaringológica. Tras este comunicado, llegaron otros, en clave más personal, que se salían de los aspectos meramente informativos sobre su evolución para contar lo mucho que echa de menos a su familia. Tanto tiempo separada de los suyos avivó también las especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio, aunque ellos han insistido siempre en que su dolencia le impide volar hasta estar totalmente recuperada. Ahora, después de tres operaciones, ese momento parece inminente y su reincorporación a la vida de princesa en Mónaco suscita varios interrogantes.

¿Se intensificará la agenda de Charlene?

La última vez que participó en un acto en el Principado fue el pasado mes de enero con motivo de la festividad de Santa Devota. Desde entonces hasta ahora, la mayor parte de los titulares que ha protagonizado hablaban de la ausencia de Charlene, una idea que tal vez traten de contrarrestar ofreciendo una princesa más activa que nunca, con ganas de volver al trabajo tras superar la enfermedad lejos de los suyos. No obstante, es posible que sea precisamente la difícil recuperación la que le impida subir demasiado el ritmo y que los médicos recomienden una agenda más pausada. Tampoco se puede descartar que lo que desee la esposa de Alberto de Mónaco sea volver cuando antes a su vida tal como era, es decir, acudiendo a aquellos actos imprescindibles por la posición que ocupa y cediendo el protagonismo a sus hijos o a otros miembros de la familia en muchas otras ocasiones.

¿Cambiará el papel de sus hijos?

Desde muy temprana edad, los mellizos Jacques y Gabriella han despuntado por su desparpajo en los actos públicos, donde ajenos a la institucionalidad que les rodeaba, regalaban siempre las escenas más simpáticas. Cuando están a punto de cumplir siete años, son cada vez más conscientes de su papel, aunque no por ello dejan de ser niños, para los que siempre intentan que haya planes especiales adecuados para su edad. Es lógico pensar que su protagonismo vaya en aumento a medida que se hace mayores, pero también existe la posibilidad de que, en caso de que Palacio quiera dar todo el protagonismo a Charlene en su regreso, los pequeños acudan menos a menudo a actos públicos, al menos en los próximos meses. Por el contrario, y teniendo en cuenta que los niños en ningún caso suplen a su madre ya que solo asisten a eventos adecuados para su edad, es probable que en su deseo de exprimir al máximo el tiempo con su familia, la Princesa quiera estar junto a su marido y sus hijos no solo en privado sino también en los compromisos oficiales.

¿Dará un paso a un lado Carolina de Mónaco?

Al enviudar su padre, el príncipe Rainiero, el papel institucional de Carolina de Mónaco se vio intensificado hasta actuar de facto como una primera dama. Décadas después, cuando llevaba una temporada alejada de los focos, no ha tenido ningún problema en cumplir un papel similar, Alberto II requirió también su apoyo, mientras su mujer se encontraba en Sudáfrica. La hermana del soberano demostró que no había perdido ni un ápice de su sentido del deber, y la elegancia que la convirtieron en eterno icono de estilo. La vuelta de Charlene no es incompatible con un papel más activo de Carolina, pero ¿será ese su deseo o preferirá la tranquilidad y la discreción en la que se había refugiado?

Charlene regresa con nuevo cargo y ¿nuevas funciones'

Aunque su actividad se puso en pausa, en el Príncipado han querido dejar claro que cuentan con ella y con su trabajo, por lo que el 1 de agosto, cuando llevaba tres meses convaleciente, fue nombraba vicepresidenta de la Cruz Roja Monegasca por un periodo de tres años. Se trata de un cargo muy significativo y ligado a la familia Grimaldi ya que esta organización fue fundada por el príncipe Luis II, bisabuelo del príncipe Alberto, el 3 de marzo de 1948. Desde entonces, ha estado desarrollando su labor humanitaria entrentándose a los desafíos que se nos presentan en la actualidad, desde desastres naturales a conflictos armados, así como el desplazamiento de poblaciones y otros problemas sociales. Charlene aún no ha tenido tiempo de ejercer su nuevo puesto y es una incógnita si supondrá para ella más presencia pública o su implicación en las diferentes causas solidarias que lideran no requerirá de una mayor exposición.

¿Continuará con sus proyectos en Sudáfrica?

Sudáfrica es la tierra de Charlene de Mónaco y no es casualidad que las complicaciones de su infección hayan coincidido con su estancia en el país, que se ha tenido que alargar mucho más de los deseado. La Princesa nunca ha perdido el vínculo con su gente y lo demuestra implicándose en diversos proyectos a través de su fundación como una campaña para acabar con la caza furtiva de rinocerontes en la que estaba trabajando poco antes de su primera operación. Además, la muerte del rey Zulú sacudió también al país en marzo del pasado año y Charlene quiso estar allí, consciente de que el suceso abría una batalla por su sucesión. En mayo tomaba posesión el nuevo Rey zulú, Misuzulu kaZwelithini, uno de los grandes apoyos para la Princesa durante su recuperación y al que le profesa absoluta admiración. Es comprensible que tras tanto tiempo sin poder salir del país, y con todos los asuntos pendientes que tiene en el Principado, tarde una temporada en regresar, pero también es improbable que se desvincule de sus muchos compromisos en la región, donde ya acostumbraba a pasar largas temporadas.

