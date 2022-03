El nuevo cargo de la princesa Charlene que le acerca más a Mónaco y a su familia

Nunca antes una princesa consorte monegasca había estado alejada durante tanto tiempo del Principado y de sus deberes reales. Charlene de Mónaco lleva desde comienzos de año sin viajar a casa debido a una grave infección en las vías respiratorias de la que se está recuperando en su país natal, Sudáfrica, y su ausencia ha provocado muchos rumores. Se ha hablado de crisis, distanciamiento... e incluso de ruptura, sin embargo, la Princesa y su marido, Alberto de Mónaco, se han encargado de desmentir todas las informaciones con hechos y con palabras. Ahora, Charlene ha corroborado su compromiso con el Principado dando un paso que la acerca aún más a su familia y a Mónaco, convirtiéndose en la vicepresidenta de la Cruz Roja.

Tal y como ha publicado el diario Monaco Matin, desde el pasado 1 de agosto la princesa Charlene es la nueva vicepresidenta de la Cruz Roja Monegasca, la institución de la que su marido fue nombrado presidente en el año 1982. Su nuevo cargo aparece en la página oficial, concretamente en el apartado 'Junta directiva', donde aparecen los demás miembros que les acompañan, como Frédéric Platini, que es el Secretario General, y Bettina Ragazzoni-Janin, que ostenta el puesto de Tesorera general. También figura el nombre de su sobrina, Camille Gottlieb, hija de la princesa Estefanía de Mónaco, que es la Jefa del Departamento del Futuro.

La Princesa ha reemplazado a Philippe Narmino, quien llevaba ocupando este cargo desde 2014 y que se ha visto involucrado en el caso de tráfico de influencias Bouvier-Rybolovlev. Tal y como informan en la página web de la Cruz Roja de Mónaco, los miembros de la junta directiva son nombrados por tres años, por lo que Charlene será la vicepresidenta hasta 2024.

Una institución muy importante para los Grimaldi

La Cruz Roja Monegasca fue fundada por el príncipe Luis II, bisabuelo del príncipe Alberto, el 3 de marzo de 1948. Desde entonces, ha estado desarrollando su labor humanitaria entrentándose a los desafíos que se nos presentan en la actualidad, desde desastres naturales a conflictos armados, así como el desplazamiento de poblaciones y otros problemas sociales. "A nivel local nuestra sociedad no ha dejado nunca de apoyar a los más desfavorecidos y continúa día a día brindándoles asistencia, de acuerdo con los siete principios fundamentales de Cruz Roja, con la ayuda de sus voluntarios", son las palabras del soberano monegasco haciendo referencia a esta institución humanitaria que fue la preferida de Grace Kelly durante gran parte de su vida.

De hecho, la Princesa impulsó el traidicional Baile de la Cruz Roja en los años cincuenta y, desde entonces, se ha convertido en el evento benéfico por excelencia del verano monegasco y uno de las más glamurosos del calendario social. "La gala de la Cruz Roja es única», dijo el príncipe Alberto en 2018 haciendo un repaso a la historia del evento. El soberano explicó que, aunque el baile fue impulsado por su padre, el príncipe Raniero, fue su madre la que lo convirtió en un acontecimiento internacional. "Recuerdo que veíamos a mamá y papá prepararse para el baile cuando éramos niños. No pude ir hasta que cumplí los 16 años, pero no me he perdido muchos desde entonces", dijo. Ahora, con el nuevo nombramiento de su esposa, la institución tendrá aún más significado para él y, sin duda, supone un paso importante para Charlene.

