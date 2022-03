Carlota Casiraghi y su marido Dimitri Rassam reaparecen juntos en el festival de Cannes

El festival de Cannes se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperadas del verano después de que el pasado año tuviera que cancelarse por la situación sanitaria. La alfombra roja se ha desplegado más glamurosa que nunca en la Croisette para acoger no solo a los grandes nombres de la interpretación sino a una de las royals más elegantes de Europa. Carlota Casiraghi no es actriz (quién sabe si algún día), pero sí embajadora de una reconocida firma, Chanel, que organizó una cena en el marco del certamen cinematográfico. Con un espectacular vestido con una combinación de colores en tonos azul, amarillo y marfil y transparencias, la hija de Carolina de Mónaco llegó a la velada acompañada por su marido Dimitri Rassam, de 39 años, con un look más informal.

El matrimonio, a quien se vio conversando de camino a su asiento, ocupó una de las mesas dispuestas en la playa, en la que estuvieron además otros invitados como las actrices Tilda Swinton, que llevaba una original diadema que cubría uno de sus ojos, y Marion Cotillard, que se animó a cantar un dúo con el actor Simon Helberg. El productor Dimitri Rassam, hijo de la conocida actiz francesa Carole Bouquet, es un habitual de la convocatoria cinematográfica a la que ya asistió con su mujer en 2019. Este año ha estado trabajando en Sidney, pues produce la adaptación al cine de la ópera Carmen, dirigida por Benjamin Millepied, marido de Natalie Portman, y protagonizada por dos actrices españolas, Elsa Pataky y Rossy de Palma.

Una cita con su hijo mayor

Carlota y Dimitri, que celebraron el pasado 29 de junio el segundo aniversario de su enlace religioso, llevan una vida tranquila en París y no suelen prodigarse en citas públicas. Una de las últimas ocasiones en las que se les vio juntos fue el pasado mes de septiembre en el estreno de la nueva obra del Teatro Antoine, en París. Sí que se ha podido ver en la última semana a Carlota en algunos compromisos en Mónaco. El 2 de julio se reunió con su tío Alberto en el Concurso Internacional de Salto de Montecarlo, en su primera aparición en el Principado en doce meses (en junio se unió a los Grimaldi para el funeral por Elizabeth-Ann de Massy, sobrina de Rainiero de Mónaco).

Solo un par de días después volvía a la clausura de esta convocatoria ecuestre junto a su madre Carolina de Mónaco y su hijo Raphaël, nacido de su relación con el actor Gad Elmaleh, que acaparó toda la atención. A punto de cumplir ocho años (el próximo diciembre), conquistó a todos los asistentes con su espontaneidad y curiosidad por todo lo que le rodeaba. Carlota tiene además otro niño, Balthazar, nacido de su relación con Dimitri Rassam y que en octubre cumplirá tres años.

