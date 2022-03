Un nuevo miembro se suma a la gran cita monegasca: Marie Chevallier, la mujer de Louis Ducruet

La celebración del Día Nacional de Mónaco nos ha dejado una imagen para el recuerdo, la de Marie Chevallier, mujer de Louis Ducruet. Era la primera vez que la joven asistía a este tradicional acto, ya que no fue hasta finales del pasado mes de julio cuando contrajo matrimonio con el hijo de la princesa Estefanía en la Catedral de Montecarlo, el mismo escenario que escogieron los abuelos maternos del novio: Raniero y Grace Kelly. Los recién casados no han ocultado su amor y Louis ha estado muy pendiente de su mujer, transmitiéndola tranquildad en este debut tan importante.

Para una ocasión tan especial, Marie ha hecho un guiño a Meghan Markle eligiendo un tocado tipo pillbox en blanco muy similar al que llevó la duquesa de Sussex el año pasado en el día de la Commonwealth, y lo ha combinado con un abrigo azul celeste decorado con volantes en el escote y el bajo.

Durante la celebración hemos podido comprobar la buena relación que existe entre Estefanía de Mónaco y la mujer de su hijo, algo que ya contó Louis Ducruet en la publicación francesa Point de Vue. "Cuando mamá conoció a Marie me dijo: 'Es verdaderamente perfecta. Quédate con ella, no la dejes marchar'. Mamá estaba muy feliz y muy emocionada cuando le dije que nos habíamos comprometido. Lloró mucho, igual que mis hermanas, que también estaban en ese momento. Me abrazaron las tres", reveló.

Louis Ducruet y Marie Chevallier, de 26 años, se conocieron cuando tenían 19. Sus miradas se cruzaron por primera vez en un club de Cannes, pero la chispa no surgió hasta que coincidieron en la Escuela de Negocios Skema. Su relación se fue afianzando con el paso del tiempo y en febrero de 2018 se comprometieron en Hoi An, probablemente la ciudad más bonita de Vietnam. "El corazón me iba a estallar cuando pedí a Marie que se casara conmigo. Estaba tan sorprendida que dio unos pasos atrás. Tuve que pedirle: 'No te vayas, no te vayas'. Su voz estaba llena de sollozos y su sí apenas se escuchó, pero entendí que estaba de acuerdo", recordó Louis en dicha publicación.

