El nuevo retrato de la reina Camilla hecho por Mercedes Carbonell, la gaditana que inmortalizó a Charlotte

La reina Camilla tiene un nuevo retrato con sello español. Se trata de un cuadro que ha pintado Mercedes Carbonell, la artista gaditana hermana de Pablo Carbonell y prima de Aitana Sánchez-Gijón, que se hizo viral y muy conocida por inmortalizar a la princesa Charlotte. El cuadro de la hija de los príncipes de Gales llamó la atención de la propia Reina durante su visita a un espacio creativo en Londres y el encuentro entre ambas traspasó fronteras. Ahora, es Camilla de Reino Unido la retratada por la artista que nos adelanta el trabajo y nos cuenta todos los detalles de este nuevo encargo.

Este nuevo cuadro ha sido encargado por el empresario andaluz Gonzalo Melgarejo Martínez-Avellanosa, nieto del que fuera duque de San Fernando de Quiroga, un título nobiliario con grandeza de España concedido por Fernando VII en 1815 y con vínculos con la monarquía española, la portuguesa y la británica.

“Cuando este empresario vio que había conocido a Camilla me dijo que en su familia la tenían mucho aprecio y que al haberla tratado iba a saber captarla por si algún día tenía que hacerle un regalo”, nos cuenta Mercedes. Dicho y hecho, la pintora seleccionó una foto, un primer plano, sobre el que trabajar. “Le enseñé la foto y le encantó”, recuerda la artista, quien considera que su obra, que ya está terminada y a punto de ser entregada a su dueño, podría ser un buen regalo para el rey Carlos en estos momentos en los que por su enfermedad ha tenido que pasar más tiempo en el hospital.

“Carlos III es muy culto y siempre ha estado rodeado de belleza, así que sería un buen detalle mandarle un cuadro de Camilla que se pueda pegar en cualquier lado”. Este retrato de la Reina británica es un lienzo, pero no está enmarcado ni tiene bastidor para que pueda ser fácilmente transportado. “Se puede enrollar en un tubito y pegar en cualquier lado con cinta reposicionable”, relata Mercedes, quien subraya que “sería algo a la manera antigua como cuando se llevaba el retrato de la persona amada”.

Además de haberse hecho muy conocida por su faceta como retratista royal, Mercedes Carbonell está volcada en su faceta de ‘embajadora’ de Barbate (Cádiz) en Londres. Se encuentra trabajando en un proyecto financiado por el Ayuntamiento barbateño para traer fotógrafos británicos a conocer la zona de Trafalgar y a “documentar nuestro pueblo y alrededores” porque “en Londres, Trafalgar solo se conoce por ser una plaza del centro donde se encuentra la National Gallery”. Es su forma de hacer que el municipio gaditano atraiga a otro tipo de turismo que no sea el de sol y playa “que sea más cultural”. Una iniciativa bautizada como Mercedes Carbonell: Back to Trafalgar que la tiene entusiasmada y que contará con un jurado de lo más variopinto (en el que no falta su hermano) y a los que ya les ha enseñado algunos de los encantos de Barbate como a Riz Shaickh, dueño del Jazz Cafe y cofundador del Columbo Group que organiza muchos festivales de música en Reino Unido, Mary Brennan, madre de Damien Hirst, el artista vivo más rico de Gran Bretaña, Fuensanta Soriano López, manager de los Patronos de la Tate Britain y la Tate Modern; Isaac Benigson, el comisario de arte más joven de Londres; Pepe Cobo, marchante de arte, y Pepe Yñiguez, académico de las Bellas Artes. La próxima exposición de Mercedes Carbonell podrá verse en la tienda de decoración Bonadea del barrio londinense de Belgravia.

Por otro lado, el último y comentado retrato de Carlos III, que provocó la división de la opinión pública británica y que realizó el artista Jonathan Yeo, ha sido vandalizado utilizando un rodillo de pintura para pegar dos carteles sobre el rostro del monarca. El grupo Animal Rising es el que ha publicado las imágenes.