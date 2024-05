Así es Anne Robinson, la popular presentadora de televisión que vive una historia de amor con el exmarido de la reina Camilla

Andrew Parker Bowles (84) - primer marido de la reina Camilla - está de nuevo enamorado. El que fuese oficial del Ejército británico mantiene una relación sentimental con la presentadora de la BBC Anne Robinson, tal y como ella misma ha explicado en una reciente entrevista con la revista Saga. “Sí, métete en tus asuntos. Punto y final”, han sido las palabras con las que ha confirmado los rumores que comenzaron a finales de 2023. A continuación, te contamos más detalles sobre cómo es la mujer que ocupa un lugar especial en el corazón de Andrew Parker Bowles.

Anne Robinson, de 79 años, es un rostro muy conocido para los ciudadanos de Reino Unido, puesto que es una de las presentadoras estrellas de la BBC. Desde la década de los 80, ha sido maestra de ceremonias de concursos tan populares como Cifras y Letras, El rival más débil y The Weakest List. Su forma de ser ácida y sarcástica con los concursantes hizo que se ganase el mote de Queen of Mean (que traducido al español significa Reina de la Maldad).

Sin embargo, sus andanzas profesionales no comenzaron en los platós de televisión, sino en los medios escritos, concretamente en los diarios Daily Mail y The Mirror. Precisamente, fue en la redacción de este último periódico fue cuando tuvo su primer contacto con la Casa Real Británica. Era la década de los 80 y se granjeó una pequeña enemistad con la reina Isabel II, puesto que en un artículo sacó a luz el trastorno de alimentación que sufría la siempre recordada Diana de Gales.

En lo referido al terreno personal, Anne ha estado casada en dos ocasiones. La primera vez que pasó por el altar fue en 1968 con el también periodista Charles Wilson. Una unión a la que pusieron punto final en 1973, tan solo tres años después de dar la bienvenida a su única hija en común, Emma (51). En 1980, volvió a dar el ‘sí, quiero’ al político John Penrose, del que se divorció en 2007.

Estas historias de amor fallidas hicieron que la presentadora tuviera problemas con la bebida y perdiese la custodia de su hija, tal y como ella misma reflejó en su libro autobiográfico, Memorias de una madre no apta. Otro de los episodios más delicados de su vida se produjo en 2001 cuando fue diagnosticada de cáncer de piel, una enfermedad que pudo tratar gracias a una detección precoz.

Así es la vida de Andrew Parker Bowles

Andrew Parker Bowles, por su parte, también ha estado casado en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con la actual reina Camilla en 1973. Fruto de esta unión nacieron sus dos hijos: Tom y Laura, de 47 y 44 años respectivamente. Se separó en 1994 y en 1996, volvió a contraer matrimonio con Rosemary Pitman, que falleció en 2010 a causa de un cáncer cuando tenía 68 años. En la actualidad, Andrew Parker Bowles sigue manteniendo una relación muy estrecha con la reina Camilla y el rey Carlos III - que era su compañero de polo en la juventud - llegando incluso a formar parte de días tan importantes para la monarquía británica como la coronación del soberano el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster.

