El nuevo y llamativo retrato de Carlos III que ha provocado la división de la opinión pública británica

Poco más de un año después de la coronación de Carlos III — celebrada el 6 de mayo de 2023 con un evento mediático y multitudinario que tuvo lugar en la abadía de Westminster de Londres —, el monarca ha revelado su primer retrato oficial en el Palacio de Buckingham antes de colgarse en Drapers' Hall en Londres. Una pintura, en la que predomina el color rojo, firmada por el retratista Jonathan Yeo, y que no ha dejado indiferente a nadie.

VER GALERÍA

El Rey, junto a la reina Camilla y el artista, destapaba este martes el cuadro en el Palacio de Buckingham en un nuevo acto de su agenda oficial, que retomó hace apenas dos semanas después de casi tres meses de ausencia tras anunciar que padece cáncer. En él, aparece el monarca británico luciendo el uniforme de los Guardias Galeses, con el que fue nombrado coronel en 1975, según informa un comunicado oficial y la página web del artista. Una obra de dos metros y medio de altura en la que predominan los colores rojizos y en la que destaca una mariposa que vuela por encima del hombro de Carlos III. Según ha explicado Jonathan Yeo "simboliza tanto su apoyo a causas medioambientales como su transformación personal.".

Carlos III, ante su gran reaparición pública: así le hemos visto evolucionar desde su diagnóstico de cáncer

VER GALERÍA

El pintor recibió el encargado del retrato en el 2020 con motivo de celebrar los 50 años del entonces Príncipe de Gales como miembro de The Drapers' Company en 2022. Pero finalmente, no fue hasta junio de 2021 cuando el Rey se sentó por primera vez delante de Jonathan Yeo. Tal y como el retratista ha desvelado a la BBC, se han reunido en total cuatro veces. Las dos primeras para realizar fotos y bocetos y las dos últimas para pintar. Una oportunidad que ha definido como "un enorme privilegio". También desveló que a mitad del proceso, el Rey "me cambió la mitad del trabajo".

Nuevos datos sobre cómo el rey Carlos ha apoyado a Kate Middleton

VER GALERÍA

"Este retrato ha evolucionado a medida que se ha transformado el papel del sujeto en nuestra vida pública. Hago lo mejor que puedo para capturar las experiencias de vida y la humanidad grabadas en el rostro de cada modelo, y espero que eso sea lo que he logrado en este retrato. Intentar capturar eso para Su Majestad el Rey, que ocupa un papel tan singular, fue un tremendo desafío profesional y uno que disfruté muchísimo y por el que estoy inmensamente agradecido", ha explicado Jonathan Yeo a través del comunicado de la propia Cara Real británica.

Carlos III cuenta por primera vez cómo se sintió cuando le comunicaron su diagnóstico

VER GALERÍA

Ha sido el propio monarca el encargado de retirar la lona negra que cubría su retrato, y nada más hacerlo, ha declarado con una gran sonrisa que le gustaba mucho el resultado: "Es notable cómo ha quedado". Por su parte, Philip Mould ha definido la obra como "el retrato más progresista creado en mucho tiempo", y que estará colgado en su galería desde el 16 de mayo hasta el 14 de junio, donde además la entrada será gratuita, porque según el galerista "se trata de una imagen muy importante y es muy emocionante que el público tenga la oportunidad de acercarse y disfrutar de ella".

Cómo viven los hermanos de Carlos III la ausencia de la vida pública del monarca y Kate Middleton? Peter Phillips lo cuenta

VER GALERÍA

Diversidad de opinones

El cuadro ha creado una gran división de opiniones en las redes sociales. Hay a quienes les ha encantado y a otros que no tanto, recibiendo comentarios de todo tipo. "Me encanta el arte, es inteligente e innovador. Me encanta el enfoque de su rostro", ha escrito un usuario en el perfil público de la Familia Real británica. Un segundo usuario también ha comentado que "así es como se muestra la fuerza y el carácter del Rey". Pero hay quienes no lo han valorado de forma tan positiva porque "el rojo me produce mucha dureza en la cara del monarca".

Carlos y Camilla, la gran historia de amor de la realeza británica

VER GALERÍA