Hablamos con Mercedes Carbonell, la artista gaditana que pintó el cuadro de la princesa Charlotte del que todo el mundo habla

Mercedes Carbonell (60) es la mujer del momento en Reino Unido. Esta gaditana, licenciada en Bellas Artes y vive a caballo entre Londres y Barbate. Ha acaparado titulares por ser la autora de un retrato de la princesa Charlotte que encantó a la reina Camilla, durante una visita a los Kindred Studios de Londres, donde tiene su taller esta pintora que está abrumada y a la vez muy contenta con el impacto que ha tenido su obra. Hermana del polifacético Pablo Carbonell y prima carnal de la actriz Aitana Sánchez- Gijón, lleva el arte en su ADN.

- ¿Qué sentiste cuando la reina Camilla se paró a ver tu retrato de Charlotte?

Sentí mucha cercanía porque es que no impone nada. Es como cualquier otra persona. Yo soy monárquica, pero no me impresionó.

- ¿Qué comentó la Reina sobre tu cuadro?

Le gustó mucho y dijo estas cinco palabras: “Yo creo que la reconozco”. Se rio porque no se lo esperaba.

- ¿Cómo es Camilla de Reino Unido en las distancias cortas?

La verdad es que es muy entrañable. Tiene 76 años y yo no sería como sería más joven, pero ahora provoca ternura y es una persona muy dulce.

- ¿Hablasteis sobre el estado de salud del rey Carlos o Kate Middleton?

No, no. Nos dijeron desde la Casa Real que no comentáramos nada sobre ese asunto. Querían que tuviera una visita tranquila.

- ¿La notaste preocupada?

Un poco triste sí la noté, pero se lo pasó pipa porque la exposición estaba muy divertida. La encantó ver las obras de todo el mundo. Venía con su ayudante de cámara Ollie Plunket, que es hijo de una compañera mía de trabajo Cordelia Plunket. Además, a la hija de Camilla, Laura Lopes, le encanta el arte y la animó porque ahora es un momento delicado para ella y el arte siempre te ayuda a superar las cosas.

- ¿Cómo pintas tus retratos?

Son óleos sobre lienzo. A veces posan para mí, como el último retrato que he hecho de la madre del artista Damien Hirst (el creador vivo más rico de Reino Unido), un encargo espectacular porque para mí ha sido como hacerle un cuadro a la madre de Picasso. Pero a los royals que he pintado los he retratado a partir de una fotografía.

- ¿Está a la venta el cuadro de la hija de los príncipes de Gales?

No lo sé. Me gusta mucho ese cuadro para quedármelo yo, de todas formas depende de lo que me ofrezcan, todo es hablarlo. Algún día lo expondré en la National Portrait Gallery y me encantará poner 'colección particular del artista'.

- ¿Por qué pintar a Charlotte de Gales y no a sus hermanos?

Cuando vi la foto de Charlotte no vi solo a la niña, sino que me recordó a Isabel II. En esa foto son iguales. En el retrato de la nieta quise sacar a la Reina. Lo pinté durante la pandemia, en el 2020.

- También tienes un cuadro de Meghan Markle

Petronella Wyatt, ex del que fuera primer ministro británico, Boris Johnson, estuvo trabajando para mí como relaciones públicas y me pidió que hiciera un cuadro de Meghan Markle cuando vivía en Inglaterra que íbamos a presentar a la Casa Real. Yo la pinté mirando a la bandera americana como que la dejaba atrás y luego la inglesa, pero ella ya se ve que se quedó mirando para atrás. No me hace ninguna gracia esta mujer. De hecho, tengo la pintura y la vendo en eBay, que creo que es lo más cutre que se puede hacer con un cuadro, ponerlo en venta ahí.

- ¿Vas a retratar a algún otro miembro de la Familia Real británica?

Pues me imagino que sí, porque no paran de llamarme para hacer cosas.

- ¿Te gustaría dibujar a la reina Camilla o a Kate Middleton?

A Camilla sí que me gustaría retratarla. Me gusta pintar a niños y a personas mayores.

- ¿Qué es lo que más te llama la atención de los ‘royals’?

La cercanía que tienen con la gente. Se les ve muy lindos. Educan muy bien a sus hijos, están muy atentos de la familia y eso está muy bien. Se les ve que tienen buena relación entre ellos. Saben las cosas que son importantes y saben cuidarlas. La monarquía británica me parece sensacional, son muy cultos.

- ¿Los príncipes de Gales o alguien de la Casa Real ha querido comprarte algún cuadro? ¿Les has regalado alguno?

Yo no regalo los cuadros.

- ¿Cómo empezaste en el mundo del arte?

Para mí y para todo el mundo el arte es una necesidad, solo que algunos somos más conscientes que otros y se nos mete el arte y se nos queda ahí. Ahora estoy haciendo mi colección porque mi ilusión es exponer en la National Portrait Gallery y lo conseguiré. Un día haré una exhibición individual y hasta que no la haga no me puedo ir a España de vuelta, así que la tengo que hacer. Ahora me han preseleccionado para el premio de retratos de la National Portrait Gallery.

- ¿Cómo acaba una gaditana en Londres?

Llevo ahora doce años, aunque con 18 años me viene aquí y siempre he estado yendo y viniendo. De hecho, con 23 años tuve un hijo en Reino Unido, luego me vine para España cuando me separé. Después tuve una experiencia bastante dura en Ecuador y estuve siete años sin pintar porque me quedé paralizada. Ya con 50 años me vine de nuevo a Londres a empezar de cero. Los inicios fueron muy duros. Como no tenía profesión, me busqué la de cuidar ancianos, luego empecé a limpiar y se me destrozaron las muñecas y pensé que tenía que empezar a hacer dibujos por los bares y por los clubs para ganar dinero y a lo tonto me abrí camino. Pese a todo, gracias a que limpié tanto, me curé de la depresión que tenía porque el limpiar es terapéutico.

- ¿Cómo pasaste de cuidar a ancianos a codearte con familias muy conocidas de Londres?

Me gusta mucho limpiar con música puesta. Un día estaba escuchando a los Talking Heads en casa de la que ahora es mi amiga Natasha Palmer y el cónsul de las Maldivas estaba de invitado y me comentó que Natasha era muy fan de David Byrne (el fundador de la banda), que era su ídolo. David me había invitado esa noche a una fiesta en el Southbank Centre y Natasha me pidió que la llevara a ella, a su marido y a unos amigos. Así que llamé a la oficina de David y lo gestioné todo. A raíz de ahí le hice gracia y ella me encargó los retratos de sus niños y me fui metiendo en ese mundo. Gracias a otro amigo, Juanito Asencio, que era relaciones públicas en el elitista club Chiltern Firehouse, yo entraba ahí como VIP y así hice muchos contactos y dibujos que me daban más dinero que limpiando casas. Después ya cogí un estudio para pintar.

- ¿Es duro vivir fuera de España? ¿Qué echas de menos y qué es lo que más te gusta de Reino Unido?

Estoy muy contenta en Londres. Me gusta la independencia y me gusta mucho hacer lo que me da la gana y con 60 años te das cuenta de que nada es importante, solo tus sueños. Vivo a caballo entre Londres y Barbate así que lo mejor de Londres es irme a Barbate, y lo mejor de Barbate es irme a Londres.

- Vienes de una familia de artistas con mayúsculas ¿Es algo que se lleva en el ADN?

Pues sí, porque mi prima Aitana es por parte de los Sánchez- Gijón y por parte de los Carbonell está mi hermano Pablo y mi sobrina Mafalda (quien es actriz y bailarina y actuó en la película Vivir dos veces). Tengo una prima que es productora y mi hermana Elena, que vive en Ámsterdam y hace comedia, es buenísima.

- ¿Cómo es tu relación con tu hermano Pablo y con tu prima Aitana?

Pablo es genial, en Fin de Año estuve con él y con María, mi cuñada, con la que también me llevo muy bien. Lo adoro y él a mí también. Cada vez que voy a España y puedo voy a ver alguna de las obras de Aitana, porque si no es imposible, los artistas viajan muchísimo.

- ¿A quién te gustaría retratar?

Me hubiera encantado haber podido pintar a Caravaggio, a la mujer que descubrió el fuego en la época del Homo Erctus y a Pablo Motos en el programa El Hormiguero en vivo y en directo.

