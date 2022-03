Pablo Carbonell presenta en ¡HOLA! a su hija Mafalda

"Mi hija es una superheroína y la interpretación, una de las disciplinas más útiles para una persona". Con estas palabras resume Pablo Carbonell la admiración que siente hacia su hija Mafalda, a la que presenta esta semana en ¡HOLA! La niña, de 11 años, es actriz además de protagonista de una increíble historia de superación: ha pasado por el quirófano en una decena de ocasiones por sus problemas de movilidad.

La lección de vida de Mafalda, la hija de Pablo Carbonell

Pablo Carbonell, que actualmente participa en el programa Ven a cenar conmigo en Cuatro, está encantado de la decisión de su hija de adentrarse en el mundo de la interpretación y solo tiene palabras de admiración hacia ella. Mafalda nació el 15 de septiembre de 2008 en el Puerto de Santa María (Cádiz) con un problema de movilidad en sus piernas, debido a una artrogriposis múltiple congénita, por la que ha sido operada en diez ocasiones. Sin embargo, esta condición no le ha supuesto a Mafalda ningún inconveniente para perseguir sus sueños, entre los que además de la interpretación está el baile. "Cuando encuentro algo que me gusta y que quiero hacer, nadie puede pararme. Por eso no tiene ningún sentido que la gente siga hablando de lo que tengo. No me considero un ejemplo de superación tampoco, como dicen por ahí", asegura Mafalda.

Mafalda acaba de ser galardonada en Valencia como actriz revelación por la película Vivir dos veces, de María Ripoll, en la que tiene como compañeros de reparto a Inma Cuesta y Óscar Martínez. El premio le ha sorprendido: "La verdad es que no me lo esperaba, así que, a pesar de que tenía pensado lo que iba a decir si me premiaban, solo me salió un 'muchas gracias' por culpa de los nervios" ha explicado a ¡HOLA!

Debutó como actriz a los ocho años

Su debut en la interpretación fue a los ocho años en la serie El club Houdini de Disney Channel. Y, como ella misma explica, su padre le advirtió de la dureza de este mundo y le aconsejó evitar que la fama se le suba a la cabeza, algo que no ha sucedido. Ella sigue con su vida, en el colegio, donde cursa sexto de Primaria, y donde todo el mundo la trata como una más, y con sus aficiones habituales: ver la tele, jugar a la Play dormir; aunque reconoce que su vida fuera del colegio ha cambiado un poco en los últimos meses, con fans que le piden hacerse un selfi o hablar con ella.

Dice que se parece a su padre en el físico y en su humor, y que ha heredado el carácter fuerte de su madre. Sus amigos la definen como "una chica graciosa, divertida y charlatana". En cuanto a su trabajo cinematográfico, Mafalda asegura que no le cuesta aprenderse los papeles, le aburren los tiempos muertos y disfruta mucho con sus compañeros de rodaje. Admira a Millie Bobby Brown y le encantaría trabajar con ella en Stranger Things, su serie favorita.

