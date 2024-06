La carta de disculpa de Kate Middleton en medio de su tratamiento del cáncer, ¿reaparecerá en Trooping The Colour?

El segundo fin de semana de junio, la ciudad de Londres se viste de fiesta para celebrar Trooping The Colour. Se trata de un desfile militar antiquísimo, concretamente se remonta al reinado del rey Jorge II en el siglo XVIII, en el que los ciudadanos británicos toman las calles de la capital para festejar el cumpleaños de su monarca, si bien es cierto que el aniversario de Carlos III es el 14 de noviembre.

Este año, la cita llega tras unos meses muy complicados, ya que tanto el Jefe de Estado como la princesa de Gales se encuentran en pleno proceso de recuperación contra el cáncer. Precisamente, este 8 de junio Kate Middleton, que es Coronel de la Guardia Irlandesa, no ha podido presidir la Revisión del Coronel, un ensayo previo a los desfiles del Trooping The Colour. El teniente general James Bucknall, excomandante del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida, ha sido su sustituto.

La princesa de Gales ha emitido una conmovedora carta en la que ha pedido perdón por su ausencia. “Aprecio a todos aquellos que forman parte de Trooping The Colour que han estado practicando durante meses y dedicando muchas horas a que sea impecable. Ser su Coronel sigue siendo un honor y lamento mucho no poder hacer la Revisión del Coronel este año. Por favor, transmitan mis disculpas a todo el regimiento. Espero poder representarlos a todos nuevamente muy pronto. Mis mejores deseos y buena suerte a todos los involucrados”.

En cambio, Lizzie Robinson, especialista en realeza de ITV News, no descarta por completo la opción de que la esposa del príncipe Guillermo esté en el balcón del Palacio de Buckingham junto al resto de los Windsor. “Lo interesante es que han confirmado que la princesa de Gales no hará la Revisión del Coronel. Obviamente, está recibiendo quimioterapia preventiva y todavía se está recuperando. Pero todavía no han dicho específicamente que no estará en Trooping The Colour, lo que deja una puerta abierta a que esté allí”, ha expresado en el podcast de la revista HELLO!

Hay que recordar que la última aparición pública de la princesa de Gales fue el pasado mes de diciembre, concretamente el día 25 durante la misa de Navidad en Sandringham. El 22 de marzo, Kate Middleton anunció al mundo su diagnóstico de cáncer. Una época delicada en la que su máxima prioridad es recuperarse con el apoyo de su marido y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, lo que la hizo apartarse de sus obligaciones. En sus distintas salidas y actos, el príncipe Guillermo ha sido el encargado de dar las últimas noticias sobre el estado de salud de la princesa de Gales. “Está mejor”, aseguró esta semana en el homenaje por el 80º aniversario del Desembarco de Normandía. Así mismo, en la boda del duque de Westminster, a la que el heredero al trono acudió solo, recibió el cariño de los ciudadanos que le enviaron sus mejores deseos para que su mujer mejore lo antes posible.

Se confirma la presencia de Carlos III en Trooping The Colour

Si bien es cierto que la agenda de Carlos III se ha visto mermada desde el diagnóstico de su enfermedad, el monarca ha ido recuperando paulatinamente su presencia en los actos públicos. Por ello, desde el Palacio de Buckingham han anunciado que el soberano va a participar en los actos de Trooping The Colour del próximo 15 de junio. La principal diferencia con respecto al año pasado, es que el Rey no pasará revista a las tropas en caballo, sino que lo hará desde un Ascot Landau, un coche de caballos descapotable con asientos altos del siglo XIX que se ha usado en otras fechas señaladas para los Windsor como la boda del príncipe Harry con Meghan Markle. Está previsto que durante el trayecto - que da comienzo en el Palacio de Buckingham y transcurre por la avenida The Mall hasta Horse Guards Parade - Carlos III esté acompañado por su mujer, la reina Camilla.

