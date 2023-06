Repasamos en vídeo las mejores imágenes del primer Trooping the Colour presidido por el rey Carlos Uno de los hechos más destacados es que el monarca ha recorrido el trayecto a caballo, un hecho que no ocurría desde 1986

Este 17 de junio, Londres se ha vestido de gala para celebrar el Trooping the Colour. Una fecha muy señalada en el calendario de los británicos, que no han dudado en inundar las calles para honrar a su Rey, dejando imágenes para la historia. Uno de los momentos más destacados, sin duda, lo ha protagonizado Carlos III, que ha hecho el recorrido montado a caballo, un hecho que no se producía desde 1986 con la reina Isabel II. Las imágenes en el balcón también han sido muy significativas, un claro ejemplo de la 'monarquía reducida' que quiere implantar el nuevo monarca. Dale al play y no te pierdas el vídeo con los mejores momentos del primer Trooping the Colour del rey Carlos III.

