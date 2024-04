Los detalles hasta ahora desconocidos de las últimas horas de Isabel II

Ocho de septiembre de 2022, día que marcó un antes y un después en la historia de Reino Unido con la muerte de Isabel II, reina de todas las reinas. La soberana falleció en torno a las 16:10 (horas de España) a los 96 años y solo dos días después de cumplir con su último acto oficial: recibir a la Primera ministra Liz Truss en el castillo de Balmoral. Ahora se han conocido detalles de cómo fueron sus últimas horas de vida y de los movimientos de la Familia Real en esos instantes previos a la despedida de la que para ellos era su madre y abuela más allá de ser la jefa del Estado.

VER GALERÍA

-¿Cómo habrá sentado al príncipe Harry la última humillación militar que ha sufrido?

-La princesa de Gales cuenta que aprendió a ser 'royal' tras enamorarse del príncipe Guillermo

Charles III: New King, New Court. The Inside Story, biografía escrita por el periodista de Daily Mail Robert Hardman, saca a la luz un documento privado depositado en los Archivos Reales y escrito por Sir Edward Young, secretario privado de Isabel II que se encontraba en Balmoral en el momento del fallecimiento. En el texto se puede leer: "Muy tranquila. Dormida. Se fue. La avanzada edad. Ella no fue consciente de nada. Sin dolor". Hasta el momento solo se sabía que había muerto pacíficamente ya que es la frase que usó el Palacio de Buckingham para comunicar oficialmente la triste noticia.

En el citado libro explican que después de que el secretario de la Reina escribiera su nota, un lacayo trajo una caja roja cerrada con llave que contenía en su interior papeles encontrados en el lecho de muerte de Isabel II. Concretamente había una carta sellada para Carlos III, su hijo mayor y encargado de sucederla en el trono, y otra para el propio Edward Young. También había un listado con su propuesta de candidatos para recibir la Orden del Mérito. Este gesto refleja por un lado que la monarca era consciente del deterioro de su salud y por otro que su gran sentido de la responsabilidad se mantuvo intacto hasta el último suspiro.

-Los reyes Carlos y Camilla felicitan a la princesa de Gales recordando un momento inédito de la coronación

VER GALERÍA

Así vivieron los Windsor la muerte de Isabel II

El escritor sitúa a los Windsor y cuenta qué estaban haciendo y cómo se enteraron de la muerte de su querida Lilibet. Carlos III viajó ese mismo día a Balmoral en helicóptero mientras repasaba los puntos que incluía la operación London Bridge, en la que se detallaba el procedimiento a seguir desde el fallecimiento de la soberana hasta los diez días posteriores, con su último adiós en la capilla de San Jorge. El entonces príncipe heredero y Camilla pudieron llegar a tiempo y pasar una hora con Isabel II.

Carlos III llamó personalmente a los príncipes Guillermo y Harry para que viajaran a Escocia a despedirse de su abuela, aunque no pensaba que el desenlace llegara de forma tan precipitada. De hecho, ese mismo día salió al campo a recoger setas y despejarse. Al volver en el coche le llamaron para comunicarle la muerte de su madre, una conversación en la que por primera vez se refirieron a él como Su Majestad.

- Así ha inspirado la biografía del príncipe Harry alguna de las tramas de la última temporada de 'The Crown'

VER GALERÍA

Fue el propio Carlos III quien se puso en contacto con sus hijos para contarles la noticia. En la llamada con Guillermo, realizada a través de la centralita de palacio, dijo a la operadora "soy yo" puesto que no podía todavía decir que era el nuevo soberano. Con el príncipe Harry no pudo hablar porque en esos momentos el duque de Sussex estaba en un vuelo de camino a Balmoral. Cabe recordar que tiene su residencia fijada en Estados Unidos pero entonces se encontraba en Londres con Meghan Markle para cumplir con diferentes actos.

Durante los últimos momentos de vida de Isabel II, su hija no se separó de su lado. La princesa Ana estaba junto a su cama y se turnaba con Angela Kelly, asesora personal de la monarca además de amiga íntima y confidente, para no dejarla sola. También estaba en esos instantes el reverendo Kenneth MacKenzie leyendo la Biblia.

Haz click para ver “La reina de los récords”, un documental donde se analiza la figura de Isabel II de Inglaterra, la monarca que más tiempo ha reinado en Gran Bretaña, un icono, un símbolo, una figura histórica, soberana de todos los récords. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!