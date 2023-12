La princesa de Gales, por primera vez con sus tres hijos y arropada por la familia en su gran cita navideña

La princesa de Gales se ha ganado también a pulso el título de reina de la Navidad. Su concierto de villancicos en la Abadía de Westminster, que celebra por tercer año consecutivo, ya es todo un emblema de la Familia Real británica. Una cita que se ha convertido en un verdadero punto de encuentro en estas fechas tan especiales y también de recuerdo, como en la pasada edición cuando se homenajeó la figura de la eterna Isabel II.

En esta ocasión, la esposa del príncipe Guillermo ha dedicado su gran acto a todos aquellos que trabajan por los derechos de la infancia en Reino Unido. Vestida con un impecable traje blanco alejado de los colores más oscuros que solía escoger para esta fecha, Kate Middleton llegaba a primera hora de la tarde al templo ya que cada año se implica al máximo en este evento que tanto la ilusiona. En ese instante era recibida por el decano de Westminster, al que saludaba estrechándole la mano.

Según ha contado un portavoz del Palacio de Kensington a HELLO!, la nuera de los Reyes "ha estado trabajando muy duro entre bambalinas para asegurarse de que el recital se vea como un agradecimiento a todo aquel que dedica sus esfuerzos a apoyar a los niños y las familias en nuestras comunidades". Poco después de la llegada de la Princesa, lo hacía su hermana Pippa Middleton y su marido James Matthews, al igual que sus padres Carole y Michael.

A continuación, se ha producido la aparición más esperada que no era otra que la de Guillermo de Inglaterra junto a sus tres hijos, los príncipes George (10 años), Charlotte (8) y Louis (5), en la que es la primera que los tres niños acuden juntos al bautizado como Together At Christmas (Juntos por Navidad). En ediciones anteriores ya lo hicieron los dos mayores, mientras que para el benjamín de la casa suponía la primera vez. A las puertas de la abadía los esperaba su orgullosa madre, para así entrar todos juntos y de la mano.

Con el monarca y su esposa Camilla ausentes por otros compromisos de la Corona, los más pequeños han sido de nuevo los protagonistas de esta edición. Por ello, se había instalado un buzón de correos a la entrada de la abadía para que estos dejaran sus tarjetas navideñas con sus mejores deseos. De esta forma, hemos visto a los nietos de Carlos III introducir ahí su sobre correspondiente. Esta era una de las novedades de 2023 para una decoración navideña "sostenible y eco-friendly", remarcaban desde Palacio.

También asistían otros ilustres invitados como Eugenia y Beatriz de York, esta última con su marido Edoardo Mapelli Mozzi y el hijo mayor de este de su anterior relación, Christopher Woolf. Han acudido igualmente la duquesa de Edimburgo; Zara Tindall y su hermano Peter Phillips, este con sus hijas Savannah e Isla; Lord Frederick Windsor y Sophie Winkleman con sus niñas, los duques de Gloucester y Michael de Kent junto a Lady Gabriella, entre otros.

Un espectáculo que se verá en Nochebuena por televisión

Las angelicales voces de la organización 'Action for Children' han amenizado la bienvenida de los invitados a la iglesia. Además del coro de la Abadía de Westminster, importantes músicos británicos sumaban sus voces y su talento en este espectáculo que se emitirá por televisión el día de Nochebuena. Nombres como Jacob Collier, Freya Ridings, James Bay y un dueto compuesto por Beverly Knight y Adam Lambert han completado el cartel.

Esta nueva reunión de los Windsor llega unos días después del espectacular posado de los reyes Carlos y Camilla con los príncipes de Gales en la recepción al cuerpo diplomático. Una vez más, la Familia Real británica hace piña ante la polémica desatada por el nuevo libro de Omid Scobie, Endgame, en el que aborda episodios controvertidos de Buckingham Palace.

Entre otros asuntos, la publicación recuerda aquellos supuestos comentarios racistas que les hicieron a los duques de Sussex, sobre el tono de piel que tendría Archie cuando aún no había nacido. El escritor, además de una persona cercana al príncipe Harry y Meghan Markle, es también autor del libro sobre su salida de la casa real, Finding Freedom.

