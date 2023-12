Kate Middleton calienta motores para su tradicional concierto navideño con chaqueta de perlas y 'paillettes'

A dos semanas de Nochebuena, Kate Middleton ya se ha sumergido en la atmósfera navideña protagonizando un video que ha dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales, y sí, su look festivo también ha cobrado gran protagonismo. Se trata de un clip de varios segundos en el que anuncia con una gran sonrisa en un precioso rincón con el árbol encendido tras sus espaldas, el ya tradicional concierto de villancicos que organiza por tercer año consecutivo en la Abadía de Westminster junto a The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Cita que reunirá a algunos de los miembros de la familia real y que nos dejará más de un estilismo para el recuerdo.

Siendo fiel a su consolidado estilo que marca tendencia allá a donde va, la princesa de Gales ha vuelto a demostrar que aunque está al tanto de las tendencias que se suben a las pasarelas de moda, ella las adapta a su extenso y lujoso armario demostrándonos que no hay nada imposible para ella. Con la elegancia que tanto le caracteriza, nos conquista ante la cámara enfundada en una pieza invernal que resuelve cualquier estilismo de última hora. A diferencia de otras ocasiones en la que la hemos vista con los clásicos jerséis navideños de cuello alto y estampados, ahora aparece con una chaqueta de lo más especial que nos ha enamorado a primera vista.

La chaqueta navideña de la princesa de Gales

Su estrecha relación con la industria le ha otorgado la posibilidad de estrenar artículos que están ya agotados en el mercado, es el caso del que luce en el teaser. Una chaqueta cortita que se ciñe a su figura, en un precioso tono blanco que aporta luz a su rostro, con cuello camisero y cuatro bolsillos frontales firmada por una de sus casas de moda británicas de cabecera, Self Portrait. El que ha estrenado para este anuncio mediático, es un diseño de lo más original que se ha colado en su guardarropa real y destaca por estar decorado con pequeñas perlas cosidas a manos alrededor de los bordes y los botones joya, sin olvidar las lentejuelas metalizadas que crean ese efecto tan fotogénico.

¿Se trata de una personalización? ¿O es de alguna colección que se ha subido al catwalk? Efectivamente, forma parte de la línea Otoño/Invierno 2023, y aunque su precio se encuentra alrededor de los 600 euros, ¡ya no está disponible para su compra! Podríamos decir que el 'efecto Kate' ha vuelto a las andadas, porque no es la primera vez que confía en el poder de este tipo de prendas que recicla a lo largo del año cambiando los complementos. ¿Cómo serán sus próximos looks navideños?