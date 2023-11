La princesa de Gales rompe las reglas de estilo con su última combinación cromática

La princesa de Gales acostumbra siempre a cumplir absolutamente con todas las normas de protocolo y pautas de estilo, salvo rara excepción. Sin embargo, este viernes se ha saltado una de ellas para apostar por una combinación de colores con la que pocas se atreven. En el marco de su visita al centro de beneficencia para bebés Sebby's Corner, en Barnet, al noroeste de Londres, la Princesa ha apostado por un conjunto en marrón y negro desafiando todas las reglas del juego. Te contamos más detalles.

La combinación de colores por la que la princesa de Gales ha apostado ha sido durante mucho tiempo un tabú de estilo, pero gracias a la manera en la que, convincentemente, la ha defendido, es posible que se convierta en un must para esta temporada. Kate Middleton ha lucido un suéter de cuello alto negro de canalé estrecho con una falda midi marrón chocolate, que era tan oscura que casi parecía combinar perfectamente con su jersey. Ha completado su estilismo con un par de botas altas de tacón medio de ante en negro y un cinturón de cuero marrón efecto cocodrilo con hebilla dorada.

La princesa de Gales ha peinado su largo cabello castaño con ondas pulidas y raya al medio. Ha llevado el flequillo parcialmente metido detrás de las orejas, dejando al descubierto un par de aretes dorados minimalistas brillantes. Asimismo, en términos de maquillaje, ha apostado por un look discreto con labios rosados, mejillas al tono y sombra de ojos sutilmente ahumada en marrón. La apuesta ideal para un sofisticado estilismo diurno.

Para combatir las bajas temperaturas británicas, la princesa de Gales ha combinado su atuendo con un abrigo midi en teja. Una prenda cruzada y con cuello solapa que ha estilizado su esbeltísima silueta no solo por llevar cinturón anudado al frente sino por las dobles pinzas que lleva en ambos costados.

Kate Middleton ha mostrado cálida y empática. Ha conversado con las familias y ha hecho una donación especial: 50 copias del libro infantil The Owl Who Was Afraid of the Dark, que es uno de los favoritos del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.