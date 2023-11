'Idílicas' y llenas de 'gansadas': así recuerda el príncipe Harry las últimas vacaciones con su madre que recrea 'The Crown' En su libro autobiográfico, el duque de Sussex recuerda cómo pasó parte del verano de 1997 con Diana de Gales y su hermano en Saint Tropez

Los últimos cuatro episodios de The Crown están ambientados en el último verano que la princesa Diana pasó. Además de con Dodi Al-Fayed a solas, la Princesa también estuvo unas semanas con sus hijos en Saint-Tropez, donde semanas antes había conocido al hijo del millonario árabe. En Spare, el libro de memorias del príncipe Harry, el duque de Sussex relata cómo fueron esas vacaciones que se convirtieron en las últimas que disfrutaría con su querida madre.

La ficción de Netflix cuenta que Diana y los príncipes Guillermo y Harry estaban en una de las villas de Mohamed Al-Fayed en el Mediterráneo en el verano de 1997 y en la que también se encontraba Dodi. En su biografía, el príncipe Harry cuenta que su madre tenía un nuevo “amigo” y que “en realidad estábamos pasado una temporada con mi madre cuando ella misma lo había conocido, unas semanas antes en Saint Tropez”. Fue allí donde los príncipes lo vieron por primera vez.

Fueron unas vacaciones que el príncipe Harry recuerda con especial cariño y que reflejan la unión que tenían. “Nos lo estábamos pasando en grande, los tres solos, alojados en la villa de un anciano caballero. Nos reímos mucho e hicimos muchas gansadas, que era lo habitual siempre que nos juntábamos mi madre, Willy (Guillermo) y yo, aunque esas vacaciones se llevaron la palma. Aquel viaje a Saint-Tropez fue idílico de principio a fin. Hizo un tiempo magnífico, la comida estaba deliciosa y mamá sonreía”.

Décadas después, Harry relata que lo que más le gustó fue que había motos de agua y lo divertido que era echar con su hermano carreras, esperar a que pasaran los transbordadores para “utilizar sus enormes estelas como rampas para volar por los aires. No tengo muy claro cómo no nos matamos”.

Antes de lanzarse a su aventura con las motos acuáticas fue cuando los hermanos conocieron a Dodi. “Hola, qué tal, tú debes ser Harry. Pelo azabache, bronceado coriáceo, sonrisa blanco hueso. ¿Cómo te encuentras? Yo me llamo bla, bla. Nos dio conversación, le dio conversación a mi madre. Más que nada a mi madre. Significativamente a mi madre. Sus ojos se trocaron en mullidos corazones rojos. Era descarado, de eso no cabía duda. Aunque, repito, bastante majo. Le hizo un regalo a mi madre, una pulsera de diamantes que a ella pareció gustarle; se la ponía mucho. Después aquel hombre desapareció de mi pensamiento. Mientras mamá esté contenta… le dije a Willy, quien respondió que opinaba lo mismo".

Después de ese verano por el Mediterráneo, Harry y Guillermo de Inglaterra acabaron el verano de 1997 en Balmoral y fue en el castillo escocés donde recibieron la peor de las noticias: el accidente de coche que su madre sufrió junto a Dodi Al-Fayed y que les costó la vida.