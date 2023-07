El príncipe Guillermo celebra su cumpleaños con amigos en un pub ¡que ya ha visitado antes el Rey!

Tiene una de las agendas institucionales más intensas de la Familia Real británica, pero el príncipe Guillermo también logra encontrar tiempo para divertirse con amigos. Hace unos días, tras asistir junto a Kate Middleton a Royal Ascot, una de las citas más importantes de la sociedad británica, el hijo mayor de Carlos III acudió a KOKO, una emblemática sala de conciertos ubicada en Camden Town. Solo dos días antes de la velada cumplió 41 años, por lo que con toda seguridad aprovechó para celebrar la nueva vuelta al sol, la primera como heredero al trono, rodeado de su íntimos.

Ocupando uno de los palcos privados, y vestido con una camisa azul, el príncipe de Gales fue fotografiado por Daily Mail tomando algo mientras se movía al ritmo de la música electrónica que sonaba y charlaba animadamente con sus amigos. Entre las personas que estaban a su lado destaca Guy Pelly, que tiene un club nocturno y es el padrino de bautismo del príncipe Louis. El empresario contrajo matrimonio en 2014 con Lizzy Wilson, heredera de la cadena hotelera Holiday Inn. A su enlace en Estados Unidos acudieron también el príncipe Harry, que acababa de romper con Cressida Bonas, y las princesas Eugenia y Beatriz de York.

La sala en la que el futuro Rey de Inglaterra disfrutó con sus amigos más cercanos es uno de los locales más emblemáticos de la ciudad del Támesis y ofrece desde música en directo hasta comida rápida al más puro estilo Nueva York. Antiguamente funcionó como teatro y el edificio fue conocido como Camden Palace hasta que en 2004 fue restaurado. En su interior han actuado estrellas internacionales como los Rolling Stones y Prince, hizo una fiesta benéfica Elton John y Mad​onna presentó el disco Confessions on a Dance Floor. Además, sirvió como telón de fondo en 1972 para celebrar el medio siglo de la BBC con un espectáculo llamado The Last Goon Show of All que tuvo como espectadores al entonces príncipe Carlos y a su hermana, la princesa Ana.

El cumpleaños de Guillermo de Inglaterra se desarrolló en la más estricta intimidad. La única referencia pública a su día fue la felicitación de su padre. "Le deseo al Príncipe de Gales un muy feliz cumpleaños hoy!", dijo junto a una simbólica imagen tomada por Chris Jackson en la que aparecen muy sonrientes durante los ensayos previos a la ceremonia de coronación. Cabe recordar que en la solemne ceremonia celebrada en la Abadía de Westminster el 6 de mayo, con la presencia de Casas Reales llegadas de todo el mundo, el heredero al trono tuvo un importante papel. Mediante el llamado homenaje de la sangre real, prometió lealtad al soberano. "Yo Guillermo, príncipe de Gales, te prometo mi lealtad y te daré fe y verdad, como tu señor de la vida y el cuerpo. Así que ayúdame Dios", dijo arrodillado ante su progenitor.

