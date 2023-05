¿Rey de Inglaterra o príncipe de Cenicienta? Carlos III protagoniza una divertida anécdota con un zapato

Loading the player...

Después de un fin de semana muy intenso acaparado por los actos con motivo de la coronación de Carlos III, el Rey ha retomado su agenda de compromisos. Lo ha hecho este martes visitando el Laboratorio Whittle, en Cambridge, y allí no solo hemos podido verle manos a la obra con una pala, sino que, además, ha protagonizado una anécdota muy divertida. El césped en el que Carlos cavaba le jugó una mala pasada a una mujer de la organización, cuyo zapato de tacón se quedó clavado en la tierra. Al ver que estaba en apuros, el Rey no dudó en acudir en su ayuda, como un auténtico príncipe de Cenicienta. Dale al play y no te lo pierdas.

