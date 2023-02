La banda sonora de la coronación de Carlos III y otras muchas curiosidades del evento real del año

Quedan menos de tres meses para la coronación de Carlos III, el evento real del año, que se producirá siete meses después de su adhesión al trono tras la muerte de su madre, Isabel II. El Gobierno británico ha creado una página web centrada en ese día y una banda sonora con artistas cumbre de la música del país, recetas, dibujos para que los niños hagan “una carroza digna de un rey” y en la que se anima a hacer banderines caseros.

En la web del Gobierno (www.coronation.gov.uk), además de contar qué es la Coronación y los tres días de festejos que habrá para celebrarla, se invita a los británicos y a los habitantes de países miembros de la Commonwealth a que organicen fiestas en la calle y se junten a la mesa en el Gran Almuerzo de la Coronación, una comida que reunirá a vecinos en sus comunidades. También se piden voluntarios que apoyen a las organizaciones benéficas nacionales más conocidas de Reino Unido como Big Help Out.

Del nuevo site, uno de los apartados más llamativos es el llamado ‘kit de herramientas’, un espacio que recoge plantillas y materiales útiles para celebrar la coronación. Los más pequeños pueden imprimirse una ficha en la que tendrán que unir varios puntos para hacer un carruaje.

Sobre las recetas de cocina, se facilitan el paso a paso de un trifle de fresa y jengibre del chef escocés Adam Handling, un costillar de cordero asado al estilo del cocinero chino-estadounidense Ken Hom con adobo al estilo asiático y berenjena de la coronación de Nadiya Hussain, una restauradora y presentadora de televisión. Un menú de lo más internacional que refleja la multiculturalidad de Reino Unido.

El Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deportes también ha lanzado la lista de reproducción de la celebración de la coronación en Spotify, con una mezcla ecléctica que comienza, como no podía ser de otra manera, con los Beatles y su Come Togheter y presenta a grupos y artistas británicos en 27 canciones como Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran , Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, Sam Ryder, las Spcie Girls, The Kinks, The Who y Tom Jones. Esta selección con el tema King de Years & Years.

El rey Carlos, de 74 años, será coronado junto a su esposa, la reina Camilla, de 75, en una ceremonia religiosa que tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster de Londres. Tras ella se dirigirán al Palacio de Buckingham desde cuyo balcón saldrán a saludar junto a otros miembros de la familia Windsor.

El domingo habrá un concierto en Windsor organizado por la BBC en el que se darán cita iconos de la música y el gran almuerzo para que los ciudadanos combatan la soledad con una comida en comunidad. Ya el lunes, la iniciativa The Big Help Out pretende poner el foco en el impacto positivo que tiene el voluntariado en todo el país y servirá para animar a la gente a que se ofrezcan como voluntarios.