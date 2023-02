El príncipe Harry reaparece públicamente tras sus polémicas memorias y da pistas sobre su regreso a Reino Unido El duque de Sussex sigue vinculado a la fundación benéfica WellChild y no descarta asistir a su próxima entrega de premios

Las memorias del príncipe Harry aún siguen dando que hablar un mes después de su publicación. En medio del tsunami mediático que han causado las declaraciones que hace a través de las páginas de En la sombra, el duque de Sussex ha reaparecido. Curiosamente, este regreso a la vida pública está estrechamente vinculado con Reino Unido, de donde se fue en marzo de 2020 en busca de independencia financiera y con el deseo de mantenerse lejos del foco mediático. El hijo menor de Carlos III ha protagonizado un video de WellChild, organización británica que tiene como objetivo apoyar a niños enfermos y sus seres queridos. Además, ha dado pistas sobre un posible regreso a su país natal.

"Durante los últimos 15 años que he sido patrocinador, he estado inmensamente agradecido por el trabajo que hace WellChild y me conmueven las historias que escucho y las personas que conozco. Para niños y jóvenes con necesidades médicas complejas, WellChild brinda servicios de atención de alta calidad y la oportunidad de prosperar en el hogar junto a sus familias", ha comentado el quinto en la línea sucesoria al trono británico, al que vemos muy sonriente con una camisa azul. También ha animado a hacer nominaciones (plazo abierto hasta el 20 de marzo) de cara a la próxima edición de los premios promovidos por esta organización, una cita que podría hacer que el príncipe Harry regrese a territorio británico tras sus impactantes declaraciones sobre los Windsor.

"Cada año espero reunirme con los ganadores del premio y difundir la conciencia sobre esta increíble caridad. Espero que este año me acompañes y te involucres", ha dicho el príncipe Harry sobre estos galardones divididos en dos grandes categorías: niños/jóvenes y profesionales/adultos. Con sus palabras deja la puerta abierta a su presencia en la próxima gala WellChild, para la que aún no hay fecha fijada. La anterior edición se celebró el 8 de septiembre y los duques de Sussex viajaron a la ciudad del Támesis para estar presentes, pero tuvieron que cancelar su presencia in extremis porque Harry se desplazó al castillo de Balmoral (Escocia) por el agravamiento de la salud de su abuela Isabel II, quien falleció ese mismo día..

El príncipe Harry, que también en septiembre cumplió 38 años, finalmente no pudo conocer en persona a los ganadores del premio ya que sus apariciones públicas se limitaron a los actos relacionados con la despedida a la histórica soberana. Sin embargo, sí tuvo contacto con ellos mediante una emotiva videollamada que hizo al regresar a su casa de Montecito (California), donde se desarrolla su día a día.

Una fiesta con muchas estrellas de Hollywood

Las primeras imágenes del príncipe Harry tras sus explosivas memorias se produjeron la semana pasada. Junto a Meghan Markle acudió a la renovación de votos de Ellen DeGeneres y Portia De Rossi, quienes organizaron una fiesta en su mansión de Montecito que coincidió además con el 50 cumpleaños de la modelo y los 65 años de la popular presentadora. En este divertido enlace, los duques de Sussex, vecinos de las anfitrionas, compartieron velada con estrellas Hollywood como Courteney Cox, Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow o Kris Jenner.

