Salen a subasta unas cartas personales de Diana de Gales en las que lamenta con amargura su divorcio

Dos amigos íntimos de Diana de Gales van a sacar a subasta unas cartas privadas y notas que la Princesa que les envió entre 1995 y 1996 y en las que expresa con amargura el “desesperado y feo” proceso divorcio del príncipe Carlos. La última de estas misivas está fechada el 26 de abril de 1996, sólo unos meses antes de que finalizara su separación legal del entonces príncipe de Gales, que se materializó el 28 de agosto de 1996.

La correspondencia de la madre de los príncipes Guillermo y Harry se subastará en lotes individuales el próximo 16 de febrero en la casa Lay’s Auctioneers. Susie y Tarek Kassem han conservado durante más de 25 años estos conmovedores documentos y consideran que son una responsabilidad que la pareja no quiere traspasar a sus hijos con lo que han decidido venderlas. Los beneficios que obtengan los usarán para apoyar algunas de las organizaciones benéficas que apoyaba la malograda Princesa.

Lo interesante de estos lotes es que aportan luz sobre cómo Diana vivió su tormentoso divorcio en sus propias palabras y los temores con los que vivía. En una carta datada el 28 de abril de 1996, la Princesa le cuenta a sus íntimos que no puedo acudir a la ópera por la tensión que le provocaba su separación matrimonial. “Estoy pasando por un momento muy difícil, la presión es importante y viene de todos los lados”. “A veces es demasiado difícil mantener la cabeza en alto y solo anhelo que este divorcio se lleve a cabo ya que el coste es tremendo”, cuenta en las tarjetas.

En otro de estos escritos, Diana cuenta a su amiga su temor a que los teléfonos del Palacio de Kensington estuvieran pinchados, un miedo que siempre tuvo la Princesa, y el desgaste emocional que le estaba suponiendo su batalla legal contra Carlos de Inglaterra. “Si hubiera sabido hace un año lo que experimentaría al pasar por este divorcio, nunca lo habría consentido. Está siendo feo y desesperado”, relata de su puño y letra.

Las cartas de Diana no solo recogen lamentos, también se muestra muy agradecida a sus amigos por su apoyo y así lo reflejaba en una carta del 2 de diciembre de 1995 en la que expresaba: “Puede que me hayan descrito como una mariposa, pero no quiero alejarme volando de esta encantadora familia”, decía sobre los Kassem a los que agradeció que estuvieran ahí para ella y escucharla.

Diana de Gales conoció a los Kassem en agosto de 1995 durante una de las muchas visitas que la Princesa hacía al Hospital Real de Brompton, en Londres. Desde entonces se volvieron uña y carne.

Según ha anunciado la casa de subastas, “Susie y Tarek se sienten extremadamente privilegiados por haber tenido la oportunidad de conocer tan de cerca a la Princesa. A lo largo de su amistad, los Kassem siempre se sorprendieron del increíble efecto que Diana tenía en cualquiera que entrara en contacto con ella, ya fuera en la calle, en el teatro, el restaurante o en cualquier otro lugar”.

La casa de subastas espera que las pujas sean todo un éxito pues “la fascinación por la princesa Diana apenas ha disminuido desde su trágica muerte. En Lay’s Auctions hemos visto lo emocionada que está la gente con la oportunidad de poseer algo suyo, particularmente algo tan personal como sus propias cartas escritas a mano; se compara con tener la reliquia de un santo”.