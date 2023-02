Los príncipes de Gales reaparecen entre sonrisas y dispuestos a 'seguir adelante' tras las polémicas memorias de Harry

Las memorias del príncipe Harry apuntan directamente a la Familia Real británica ya que a través de sus páginas detalla las relaciones que mantienen en la institución y critica el comportamiento de algunos de sus miembros. Dos de los grandes perjudicados de sus declaraciones son los Príncipes de Gales, que han retomado su agenda oficial en medio de la tormenta mediática que han suscitado las controvertidas declaraciones del duque de Sussex. El príncipe Guillermo y Kate Middleton, que el lunes cumplió 41 años, han reaparecido muy sonrientes, y con looks conectados, exactamente 48 horas después de publicarse el libro en la apertura del Royal Liverpool University Hospital.

"Maravilloso estar en Liverpool para agradecer al personal del NHS (Servicio Nacional de Salud de Reino Unido) su arduo trabajo y dedicación. Ver de primera mano cómo funciona el nuevo hospital de última generación que mejora la experiencia del paciente, la seguridad y mejorando la recuperación de los pacientes hospitalizados", han asegurado. El heredero al trono británico y su esposa han llegado a la ciudad del noroeste de Inglaterra entre numerosos gestos de cariño. Los trabajadores del hospital aguardaban en la entrada con sus móviles para inmortalizar cada paso de los Príncipes durante el recorrido. Incluso un simpático perro de raza labrador al que han acariciado muy cariñosos esperaba la visita real.

Cuando el matrimonio ha salido del coche, un espontáneo ha preguntado al primero en la línea de sucesión al trono británico. "¿Le dolieron los comentarios en el libro de Harry, señor?", ha dicho. No ha habido ninguna respuesta, pero si ha reaccionado ante el comentario de una paciente del hospital 81 llamada Sylvia Staniford. Según recoge HELLO!, la señora de 81 años ha agarrado la mano del príncipe Guillermo y ha exclamado: "Sigue adelante, sigue adelante. Los scousers (así se conoce a los habitantes de Liverpool) te aman". Con una sonrisa, el primogénito del rey Carlos le ha indicado: "Sí, lo haré".

La señora Staniford ha explicado que con su comentario estaba haciendo referencia al libro del príncipe Harry, que en España se llama En la sombra y en inglés Spare, que significa repuesto, palabra con la que, sostiene, su familia siempre se ha referido a él por no ser el heredero. Ningún miembro de los WIndsor se ha pronunciado hasta ahora de manera oficial sobre las memorias, en las que el duque de Sussex relata un episodio de violencia con su hermano, habla de la disputa que tuvieron Meghan Markle y Kate Middleton poco antes del enlace de los Sussex, recuerda cómo se enteró del trágico fallecimiento de su madre, de la reciente muerte de su abuela y califica a la reina consorte Camilla como peligrosa.

La tristeza del heredero al trono

El príncipe Guillermo se encuentra "devastado" por las duras declaraciones de su único hermano tal y como indica Roya Nikkham, periodista especializada en realeza del Sunday Times. "Está terriblemente triste porque han salido cosas muy personales, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que él sabe de su hermano, él tiene sus propias experiencias con Harry, de cómo lo cuidaba. Sin embargo, creo que él siente que no es correcto salir a decir, esto no sucedió o sucedió de una manera diferente. No es la manera en la que él actúa", decía la comunicadora esta misma semana.