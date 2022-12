Un debut inesperado y una notable ausencia en la misa de Sandringham de la Familia real británica

El tradicional servicio religioso al que cada 25 de diciembre asiste la Familia Real Británica en Sandringham ha estado repleto de curiosos detalles. Uno de los que más ha llamado la atención ha tenido como protagonista a la princesa Beatriz, que acudió a esta cita familiar en compañía de su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, y el hijo mayor de este, Christofer Woolf, de seis años, nacido de la anterior relación del empresario con Dara Huang.

El orgullo del príncipe Eduardo por asumir un cargo que 'apasionaba' al duque de Edimburgo

VER GALERÍA

Hay que recordar que aunque este es el debut oficial del niño en un acto real, no es la primera vez que el pequeño está con los Windsor, puesto que, durante el verano pasado, antes de la muerte de Isabel II, la hermana de Eugenia de York había pasado unos días de vacaciones con su esposo y sus retoños en Balmoral visitando a su querida abuela, gestos se demuestran que el niño es uno más entre los miembros de la corona.

VER GALERÍA

Otra muestra más de la buena conexión que la princesa Beatriz tiene con Wolfie, apodo cariñoso que usan en su casa para referirse al niño, son las bonitas palabras que le dedicó en la edición de 2021 del Día del Libro. "Este año, he tenido el gran honor de convertirme en madrastra y he compartido momentos increíbles con Wolfie rememorando algunos de mis cuentos para dormir favoritos junto a él". Sin embargo, quién no ha acompañado al matrimonio en esta ocasión ha sido su hija en común, Sienna Elizabeth, que el pasado mes de septiembre cumplió su primer año de vida.

La sorprendente presencia del príncipe Andrés en Sandringham junto a la Familia Real británica

EXCLUSIVA: Dara Huang, ex del prometido de Beatriz de York, rehace su vida con un español

VER GALERÍA

La princesa Ana, ausente por enfermedad

Una de las faltas más destacadas, sin contar la de los duques de Sussex, fue la de la princesa Ana. La hermana pequeña del rey Carlos III se encontraba enferma, por las bajas temperaturas propias de la época se ha acatarrado lo que la ha obligado a guardar reposo. De esta manera, rompe su 'récord', porque esta misma semana fue nombrada la royal británica más trabajadora al haber asistido a más de 200 compromisos en este año. Un número de actos que está previsto que se amplíe en 2023 al haberse convertido en regente, es decir, sustituta formal del actual monarca cuando este se encuentre en el extranjero o indispuesto de salud.

¿Heredará el príncipe Eduardo el título de duque de Edimburgo como estaba previsto? Su hermano Carlos no lo tiene claro

6 de mayo próxima cita familiar para los Windsor

La coronación de Carlos III tendrá lugar el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster de Londres. De nuevo, podremos ver a los Windsor reunidos en esta fecha tan señalada para la historia de la monarquía británica. Uno de los grandes misterios es si el príncipe Harry y Meghan Markle, que han vuelto a verter duras acusaciones contra la corona en su serie documental de Netflix, asistirán a este solemne acto, ya que sí que han sido invitados, según ha informado el periódico Daily Mail.

Loading the player...

Los gestos más simpáticos de los príncipes George, Charlotte y Louis en la misa de Sandringham