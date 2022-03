Nació el 18 de septiembre La hija de Beatriz de York, que no tendrá título de princesa, cambia el orden sucesorio de la Familia Real inglesa La nieta de Sarah Ferguson vino al mundo en el hospital de Westminster y Chelsea, en Londres

La princesa Beatriz dio a luz el pasado 18 de septiembre en el hospital Westminster y Chelsea en Londres, a su primera hija, nacida de su matrimonio con Edoardo Mapelli. La familia ha comenzado así una nueva vida con su pequeña, que se unirá pronto a los juegos de su hermano Christopher Woolf, el niño de cinco años que tiene Edoardo de su anterior relación con la arquitecta estadounidense Dara Huang. Crecerá además junto a su primo August, hijo de Eugenia de York y Jack Brooksbank, que nació el pasado 9 de febrero, y al igual que él no tendrá título. La hija de Beatriz, de la que todavía no se ha hecho público su nombre, no será princesa.

Solo los hijos y nietos del monarca que proceden de la línea masculina de la Familia Real reciben automáticamente el título de príncipe o princesa, igual que el primer hijo varón del primogénito del príncipe de Gales (el príncipe George en este caso), según señala la patente real de 1917 de George V. Esto explica por qué los hijos de la princesa Ana no tienen título, pero las hijas del príncipe Andrés, sí. En su momento se ofreció a la princesa Ana cambiar la norma, pero lo rechazó. El príncipe Eduardo, a cuyos hijos sí correspondía el título, también dijo que no (son Lady Louise Windsor y James, vizconde Severn). La reina Isabel II emitió en 2012 otra patente real para asegurarse de que los hijos de los duques de Cambridge tuvieran el mismo título y no solo el primer hijo varón.

Cambios en la línea de sucesión

La llegada al mundo de la hija de Beatriz trae consigo mucha felicidad para la reina Isabel, sin duda, pues es su duodécima bisnieta. No solo eso pues además ha provocado un cambio en la línea sucesoria, desplazando a su tía Eugenia y al hijo de esta August. La recién nacida ocupará el puesto número once en la línea sucesoria, que queda de la siguiente manera: el príncipe Carlos será el Rey tras Isabel II y después de él reinará el duque de Cambridge, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis; el duque de Sussex, su hijo Archie Harrison y su hija Lilibet Diana; el duque de York, la princesa Beatriz y su hija, la princesa Eugenia y su hijo Arthur. Después estaría el príncipe Eduardo y sus hijos y la princesa Ana, sus hijos y nietos.

El pasado 18 de septiembre Beatriz de York dio la bienvenida a su pequeña, segunda nieta de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés que en ocho meses se han convertido en abuelos por partida doble y de la “parejita”. La princesa Eugenia fue de las primeras en felicitar a su hermana, dirigiéndose directamente a su sobrina con mucha ternura. “Ya te quiero y creo, por las fotos, que eres increíble. Vamos a pasárnoslo muy bien juntas. Te quiere tu tía Euge”.

Una noticia dulce en un momento de cierta tensión en la familia tras los problemas legales a los que se enfrenta el príncipe Andrés. En este sentido, Sarah Ferguson ha manifestado un apoyo incondicional a su exmarido (se separaron en 1996) asegurando que “es un hombre íntegro” y apoyando su versión “al cien por cien”.

