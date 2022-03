Los pequeños tienen tres y seis meses respectivamente Los bautizos de Lilibet, hija de los duques de Sussex, y August, de Eugenia de York, en el aire: estas son las posibilidades La ceremonia del hijo de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank fue pospuesta, y sobre la de la hija de Harry y Meghan nada se sabe de manera oficial hasta el momento, por lo que las hipótesis no dejan de surgir

Los Windsor tienen dos celebraciones pendientes: los bautizos de Philip August Hawke, hijo de Eugenia de York y Jack Brooskbank, y de Lilibet Diana Mountbatten Windsor, de los duques de Sussex. Si bien en este último era previsible la incertidumbre sobre el evento, dado que es la primera liturgia de este tipo que el príncipe Harry y Meghan Markle celebran tras su retirada de la primera línea de la realeza, en el caso de la hija del duque de York y Sarah Ferguson ha sido un contratiempo de última hora lo que ha obligado a posponer la ceremonia. Sin embargo, un mes después aún no se ha anunciado una nueva fecha, por lo que en ambos casos las hipótesis comienzan a abrirse camino.

Lilibet Diana, ¿un bautizo americano?

La llegada al mundo de Archie fue muy diferente a la de su hermana Lilibet Diana. Es bisnieta de la reina de Inglaterra, pero nació en Estados Unidos y aunque es nieta del heredero a la corona, sus padres decidieron dar un paso atrás en sus obligaciones institucionales. Así, su nacimiento perdió pompa, pero ella ganó en intimidad. A día de hoy no hay fotos oficiales de la niña, como tampoco se han dado detalles de como será su bautizo. Si bien el Daily Mail aseguraba que según sus fuentes, los duques de Sussex deseaban que recibiese su primer sacramento en Windsor, delante de la Reina, ahora las especulaciones apuntan en una dirección totalmente contraria.

Así fue el bautizo de Archie Harrison

Cabe recordar que lsabel II no asistió al bautizo de Archie, ni tampoco al de Louis de Cambridge, hijo menor del príncipe Guillermo, ya que no es habitual que la soberana esté presente cuando se trata de miembros de la realeza con una posición más alejada en la línea de sucesión al trono. Aún así, podría hacer una excepción -ya que en el caso de Archie se aseguró que un compromiso ineludible le impidió asistir- y ver cómo la hija de los duques de Sussex, nombrada en su honor, pasa a formar parte de la iglesia anglicana. Sin embargo, el silencio sobre este asunto ha hecho que se empiece a descartar esta opción y que cobre fuerza la teoría de que será bautizada en secreto en California. El experto en realeza Richard Fitzwilliams ha explicado a The Express que lo más probable es que la ceremonia sea íntima y que acabemos conociendo algún detalle de la ceremonia solo a través de fuentes del entorno de Harry y Meghan. Esta decisión estaría en línea con la absoluta discreción con la que han llevado su vida familiar desde que se instalaron en Estados Unidos, mostrando tan solo algunas imágenes contadas de Archie y desvelando solo algunas pinceladas de los aspectos más íntimos de su día a día en el contexto de sus proyectos o entrevistas.

August Philip, el bautizo pospuesto ¿hasta cuándo?

El primer hijo de Eugenia de York y Jack Brooksbank iba a ser bautizado el pasado 10 de julio en la capilla real de Todos los Santos, en Windsor, ante un máximo de 30 invitados, de acuerdo con las normas anticovid vigentes entonces. Sin embargo, la cuarentena de uno de los invitados por haber estado en contacto estrecho con una persona que había dado positivo en coronavirus obligó a suspender el evento. Desde entonces hasta ahora nada se ha sabido y el pequeño ya tiene seis meses.

Entre tanto, no han faltado polémicas y aunque nada indican que tengan algo que ver con la fecha del evento, es inevitable recordar el periodo transcurrido entre el anuncio del compromiso de Beatriz de York y Edoardo Mapelli y su boda, que se convirtió en una especie de gymkana entre escándalos y contratiempos. De nuevo, como en aquella ocasión, es el príncipe Andrés el protagonista de los titulares, después de que una víctima del 'caso Epstein' le demandase por abuso sexual ante un tribunal federal de Nueva York. El Duque, que siempre ha negado las acusaciones se refugia en el castillo de Balmoral, donde pasa la Reina las vacaciones. Allí se encuentran también su exmujer, Sarah Ferguson, uno de sus apoyos incondicionales y también su hija Eugenia, que se trasladó con su familia días después de salir a la luz la noticia, en un movimiento en el que muchos han visto un gabinete de crisis más que unas vacaciones en familia.

Todo ello tan solo unos días después del revuelo mediático que causaron las fotografías de Jack Brooksbank a bordo de un barco acompañado de tres modelos. En realidad el empresario británico había viajado a Capri por motivos de trabajo, pero las imágenes acapararon las portadas de diferentes medios. La propia Sarah Ferguson salió a defenderle, asegurando que se trataba de una "historia inventada". "Jack es un hombre íntegro (...) Es un gran padre y un esposo fabuloso", dijo durante una entrevista en el programa The One Show de la BBC. Quién sabe si para descansar de tanta polémica, la Princesa optará también por un bautizo 'secreto' como parece que se plantean sus primos o quizás esperará a que nazca el bebé de su hermana, Beatriz de York, para organizar una ceremonia conjunta.

