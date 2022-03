¿Vacaciones o gabinete de crisis? La princesa Eugenia llega a Balmoral tras la última polémica del príncipe Andrés

La Familia Real británica está viviendo una de sus semanas más difíciles. De nuevo, el príncipe Andrés está en el punto de mira después de que haya sido demandado por abuso sexual. El hijo de la reina Isabel II no se ha pronunciado al respecto y ha decidido continuar con sus planes de verano, refugiándose en el Castillo de de Balmoral junto a su madre y su exmujer, Sarah Ferguson. Los Duques de York llegan llegaron a la residencia de la soberana británica este martes, tan solo unas horas después de que se hicieran públicas las graves acusaciones que ha vertido sobre él Virginia Roberts, quien asegura que Jeffrey Epstein (el magnate neoyorquino que se suicidó en prisión a la espera de juicio por tráfico de menores) la ofreció al Príncipe para tener relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años. El miércoles se unió a ellos su hija menor, la princesa Eugenia, que ha viajado acompañada de su marido, Jack Brooksbank, y su hijo, el pequeño August.

Eugenia fue fotografiada llegando al Aeropuerto de Aberdeenm (Escocia) con su marido antes de dirigirse a Balmoral para estar con sus padres y su abuela en una reunión que muchos han definido como un "gabinete de crisis". Eso sí, cabe precisar que la Princesa ya tenía planeado pasar estos días en familia. Finalmente, su viaje ha coincidido con la demanda por abuso sexual que ha recibido su padre en unos documentos que se presentaron este lunes en un tribunal federal de Nueva York.

"Fue convocado para ir a Balmoral, de eso no hay ninguna duda", ha dicho una fuente al periódico británico Daily Mirror, asegurando que: "El duque está teniendo conversaciones tanto con la reina como con sus asesores, entre los que se incluye a su exmujer, quien es su confidente más cercana". De ser así, estarían pensando cómo van a hacer frente a este panorama tan complicado que se les presenta, ya que todo apunta a que será el inicio de una larga batalla legal. El príncipe Andrés, que siempre ha negado las acusaciones, ha contado con el apoyo incondicional de Sarah Ferguson, quien está totalmente convencida de que el padre de sus hijas es un "hombre íntegro" y apoya su versión al "cien por cien".

Nueva polémica para la familia

Las imágenes de Eugenia y su marido llegando al Aeropuerto de Aberdeenm son las primeras que se producen después del revuelo mediático que causaron hace unos días las fotografías de Jack Brooksbank a bordo de un barco acompañado de tres modelos. El empresario británico viajó a Capri por motivos de trabajo y disfrutó de una jornada en alta mar en la que aprovecharon para bañarse, tomar el sol, beber vino... Las imágenes acapararon las portadas de diferentes medios y los titulares se preguntaban, entre otras muchas cosas, qué hacía allí, por qué no estaba con su mujer... La propia Sarah Ferguson salió a defenderle, asegurando que se trataba de una "historia inventada". "Jack es un hombre íntegro (...) Es un gran padre y un esposo fabuloso", dijo durante una entrevista en el programa The One Show de la BBC. Jack y Eugenia se casaron en octubre de 2018 tras ocho años de noviazgo. En febrero de este año dieron la bienvenida a su primer hijo, al que han llamado August Philip Hawke Brooksbank.

