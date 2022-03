Tras las graves acusaciones, el príncipe Andrés llega a Balmoral con Sarah Ferguson

Veinticuatro horas después de que estallara la última crisis en la Casa Real británica, los duques de York llegan al Castillo de Balmoral para cumplir con el plan previsto, disfrutar de unos días de vacaciones junto a la Reina. Las cámaras han captado cómo el príncipe Andrés, conduciendo un Range Rover oscuro, llegaba a la residencia real escocesa de verano acompañado por su exmujer, Sarah Ferguson. Esta fugaz aparición se produce en medio de una gran expectación mediática ya que el “caso Epstein” vuelve a señalar al segundo hijo de la Reina después de que se interpusiera contra él una demanda por abuso sexual en un tribunal federal de Nueva York.

Parecía que iba a ser un buen verano, no el mejor, ya que es el primero sin el duque de Edimburgo, pero uno bueno. Los duques de York, que presumen de un idílico divorcio, disfrutan juntos de sus primeros meses convertidos en abuelos, tras el nacimiento del primer hijo de la princesa Eugenia, mientras esperan la llegada de un nuevo nieto, esta vez de la princesa Beatriz. Además, el fallecimiento del príncipe Felipe, ha permitido que Sarah Ferguson regrese a los veranos de Balmoral sin fecha de salida, ya que el duquede Edimburgo juró no volver a estar bajo su techo después de los escándalos que provocó ella en los años noventa, así que hasta ahora hacían por no coincidir. Sin embargo, este escenario ha quedado a un lado después de que Virginia Roberts presentara este lunes una demanda en la que sostiene que Jeffrey Epstein –el magnate neoyorquino que se suicidó en prisión a la espera de juicio por tráfico de menores- la ofreció al Príncipe para tener relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años. Unas acusaciones que él siempre ha negado.

Las últimas horas, en las que ni el equipo legal del Príncipe, ni la Casa Real, se han pronunciado sobre las acusaciones que se han presentado al amparo de la Ley de Víctimas Infantiles de Abusos del Estado de Nueva York, han sido de análisis sobre la situación del príncipe y todos se preguntan qué pasará después. Algunos apuntan a que este es el inicio de una larga batalla legal que estará repleta de tecnicismos y que se extenderá durante décadas, y, otros, aseguran que el príncipe Andrés jamás se atreverá a pisar suelo estadounidense por lo que pueda pasar al salir de esa esfera de protección que supone para él el Reino Unido. Mientras, The Telegraph publica que el círculo cercano a Ghislaine Maxwell –que se encuentra en la cárcel a la espera de juicio por el tráfico sexual- asegura que ella siempre apoyará la versión de Andrés y que está preparada para testificar a su favor. Hay que recordar que según la versión de Virginia y de otras chicas, Maxwell era una especie de captadora para la red de Epstein. En la foto, esa que ha dado la vuelta al mundo y que según Virgina Roberts fue tomada en Londres en marzo de 2001, una imageb en la que el príncipe Andrés rodea con su brazo la cintura de Virginia, está también Ghislaine Maxwell. Hay que recordar que durante su controvertida entrevista con la BBC, el Príncipe se reconoció en esa foto pero dijo que no la recordaba o que podía haber sido trucada.

Sarah Ferguson y su propia crisis

Por su parte, Sarah Ferguson, que apoya al padre de sus hijas abierta e inequívocamente, está viviendo una especie de resurgir como figura pública con la publicación de una novela y concediendo numerosas entrevistas. Este acercamiento a los Windsor lleva años gestándose, ya que, tras su estrepitosa salida salpicada de momentos desafortunados por los que ya pidió perdón, vivió una etapa de “ostracismo” similar a la que ahora atraviesa el príncipe Andrés, retirado por completo de la vida pública. Los duques de Cambridge no le invitaron a su boda, pero los duques de Sussex, años después, sí; y el duque de Edimburgo, que juró no volver a verla en su vida, terminó posando con ella en la boda de Eugenia y Jack Brooksbank. Así, poco a poco, fue recuperando una presencia que parecía del todo perdida.

En lo que respecta al "caso Epstein" ella ha sido clara. “Creo al príncipe Andrés al cien por cien, quiero que supere esto, quiero que gane”, dijo la Duquesa al Financial Times recientemente, pero, el asunto no es tan sencillo ya que ella también vivió su propia crisis relacionada con Epstein. En el año 2011, cinco meses después de que el príncipe Andrés fuera fotografiado paseando por Central Park con Jeffrey Epstein, que ya había cumplido condena por delitos sexuales relacionados con menores, se reveló que la duquesa de York aceptó dinero de Epstein para pagar las deudas que tenía con su asistente personal, Johnny O’Sullivan. La duquesa, en declaraciones Evening Standard, admitió que había ido un "enorme error de juicio" el aceptar ese dinero y se disculpó por ello. Semanas después, el FBI reabrió el caso contra Epstein que entró en una especie de limbo tras su muerte y se reactivó tras la detención de Maxwell.

La historia no quedó aquí. En el verano de 2019 Daily Mail publicó que en uno de los registros que la policía hizo en la mansión de Jeffrey Epstein en Miami se encontró un bloc de notas en el que decía: “SAR la Duquesa de York Sarah (Fergie) está esperando su llamada”. Una frase -con error incluido, ya que ella no es Alteza Real desde que se divorció del Príncipe en 1996- que venía con fecha y hora: "25 de enero de 2005 a las 7:15 pm". Según el citado medio, esta información la obtuvieron gracias a la Ley de Libertad de Acceso a la Información estadounidense (FOIA), que brinda el derecho a acceder a información del gobierno federal y suele ser descrita como la ley que mantiene a los ciudadanos informados sobre su gobierno.

