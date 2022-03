¿Heredará el príncipe Eduardo el título de duque de Edimburgo como estaba previsto? Su hermano Carlos no lo tiene claro

La pregunta se ha situado en el punto de mira estos días: ¿Heredará el príncipe Eduardo el título de duque de Edimburgo? El fallecimiento del marido de Isabel II abre la incógnita de lo que pasará con su título en el futuro, un destino que parecía que había sido escrito hace años, pero que podría finalmente modificarse. El príncipe Carlos heredó el ducado cuando falleció su padre y, cuando sea coronado como rey, quedará en manos de la Corona, correspondiendo entonces al Monarca elegir lo que hace con él. Puede otorgárselo a su hermano, a otro miembro de la familia o dejarlo en manos de la Corona, la decisión es suya.

Siempre se ha dado por hecho que pasaría a manos de Eduardo pues cuando este se casó con Sophie Rhys-Jones, en 1999, un comunicado de Buckingham explicó que serían nombrados condes de Wessex, además de señalar que, en el futuro, también les correspondería el ducado de Edimburgo. “La Reina, el duque de Edimburgo y el príncipe de Gales han acordado que el príncipe Eduardo recibirá el ducado de Edimburgo cuando corresponda, en el momento en que el título que ahora tiene el príncipe Felipe regrese a la Corona” señalaba entonces un comunicado.

Ya no está tan claro que el proceso siga tal y como estaba planeado pues, como informa The Sunday Times, Carlos habría cambiado de opinión. Citando diversas fuentes cercanas al príncipe de Gales, el medio apunta a que el título no será para Eduardo. David White, que ocupa el cargo denominado Garter Principal King of Arms (la autoridad que ejerce como principal consejera del soberano en heráldica), señala en el Times que no habría motivos para que el príncipe Carlos legara el ducado inmediatamente cuando se convierta el rey. Recuerda el caso del ducado de York. “Jorge VI era duque de York y cuando se convirtió en rey, el ducado pasó a la Corona” cuenta. La reina Isabel II fue quien otorgó el título a su hijo Andrés décadas después, cuando se casó con Sarah Ferguson en 1986. Clarence House ha dicho al respecto de estas informaciones “que no se ha tomado ninguna decisión”, mientras que Buckingham declina comentar el caso.

'Sería un reto' apunta Eduardo

El propio Eduardo se refirió a este tema en una reciente entrevista, en el mes de junio, en la BBC, asegurando que la decisión corresponde a su hermano cuando llegue el momento. “Habrá que esperar” dijo, apuntando que sería un reto asumir el título de su padre. Sophie también comentó en declaraciones al Daily Telegraph que había sido un deseo del fallecido duque que el título pasara a manos de su hijo. Los condes de Wessex, Eduardo, de 57 años, y Sophie, de 56, tienen una relación muy cercana con la reina Isabel II y han adquirido una mayor presencia en compromisos públicos tras el fallecimiento del duque de Edimburgo el pasado mes de abril y la marcha de los duques de Sussex. La pareja tiene dos hijos, lady Louise Windsor, que era la nieta favorita del duque de Edimburgo y este otoño cumple 18 años, y James, vizconde de Severn, de once años.

El ducado fue creado por el rey Jorge I en 1726 para su nieto, el príncipe Frederick. Tras su muerte, pasó a su hijo, el príncipe Jorge, que subió al trono en 1760 como Jorge III. El título regresó a la Corona y no se volvió a otorgar hasta 1866, cuando la reina Victoria se lo legó a su segundo hijo, el príncipe Alfred. Este falleció en 1900 y posteriormente el rey Jorge VI, padre de la actual Reina, se lo otorgó a Felipe en 1974, con motivo de su boda con su hija, la entonces princesa.

