Los duques de Sussex provocan un auténtico terremoto mediático en Reino Unido con sus explosivas afirmaciones

Se esperaba con mucho interés el documental de Harry y Meghan, que se estrena este jueves día 8 en Netflix y consta de un total de seis capítulos, pero los dos trailers con los que se avanza el contenido han superado ya con creces todas las expectativas y están provocando una auténtica sacudida en Reino Unido. La prensa del país analiza al milímetro cada fotograma y cada palabra que los duques de Sussex pronuncian en los poco más de dos minutos de vídeo que por el momento se han podido ver en forma de trailer. Si hace unos días se interpretaban sus afirmaciones como una afrenta para la Familia británica, medios como The Times hablan ya de "una declaración de guerra total".

En las imágenes de Enrique y Meghan (así se llama en español) emitidas este lunes, el hijo menor del rey Carlos III asegura: "Nadie sabe todo lo que pasó, nosotros sí lo sabemos". También habla de acoso mediático y sostiene que estaba "aterrorizado" por la atención que estaba despertando su mujer, lo que le hizo temer que la trágica historia de su madre, la recordada princesa Diana, podría repetirse. Unas declaraciones que han contribuido a avivar el enfrentamiento que mantiene con ciertos medios de comunicación. Algunos tabloides ingleses le acusan de tergiversar la realidad al emitir imágenes que no corresponden con los momentos que describe. "Es una parodia completa", sugieren.

Desde The Sun y Daily Mail, este último perteneciente a The Mail On Sunday, grupo al que los Sussex denunciaron por haber violado su privacidad, indican que las imágenes en las que hablan de cómo acaparaban la atención de la prensa y de la movilización de los medios con cada paso que daban, no forman parte de sus propias vivencias sino a unas grabaciones hechas al exabogado de Donald Trump saliendo de su apartamento de Nueva York y a Katie Price al llegar a los tribunales de Crawley para declarar por conducir ebria.

Por su parte, el periodista Robert Jobson, que cubre actos de realeza como editor del periódico Evening Standard, ha indicado que una instantánea con la que ilustran "la intrusión de la prensa es una completa farsa, es un grupo acreditado en la residencia del arzobispo Tutu en Ciudad del Cabo, solo tres personas se encontraban en el puesto acreditado". Indica que él mismo estaba cubriendo ese viaje y que la realidad de lo que ocurrió no se ajusta a lo que narra el avance del documental.

Todo apunta a que tras ver los seis capítulos completos y escuchar a los duques de Sussex hablar en primera persona de su experiencia estaremos ante una brecha insalvable entre el matrimonio y los Windsor. Harry y Meghan hablan de filtraciones, falta de protección, juego sucio y del "dolor y el sufrimiento de las mujeres que se casan en la institución". Para el experto en monarquía Richard Fitzwilliams, que fue editor de la revista Who's Who entre 1975 y 2001, las declaraciones de la pareja son "un ataque frontal y extremadamente destructivo contra la familia real y la institución". Además, desde su punto de vista, el documental es "un increíble acto de venganza diseñado para debilitar la misma institución que Guillermo heredará". Cree también que esto perjudicará la visión de la realeza que tienen especialmente los jóvenes.

En los últimos meses parecía haber existido un acercamiento marcado por la asistencia de Meghan y Harry a los actos por el Jubileo de Platino de la monarca (en junio) y por su presencia en la despedida de Isabel II, en septiembre. De hecho, los Príncipes de Gales les invitaron a salir los cuatro juntos del castillo de Windsor a dar las gracias por todas las muestras de cariño que la Familia Real estaba recibiendo en esos complicados momentos. Ahora, los últimos movimientos de los Sussex podrían colocarlos en un punto de no retorno y romper definitivamente los lazos con la realeza.

El periodista Piers Morgan, que se ha convertido en un azote de los Sussex y cuya voz aparece durante un fragmento del documental, ha dicho en su programa de televisión que Carlos III debería despojarlos de todos los títulos. Por su parte, el escritor y experiodista de la BBC Tom Bower ha explicado en el canal GB News que "el rey Carlos va a tener que trazar una línea y decir que los Sussex han ido demasiado lejos en su apuesta por la fama y la fortuna a expensas de la familia real". Además, considera que el siguiente paso que tiene que dar el monarca es anunciar que no tiene ninguna relación con Harry y Meghan.

El foco en los Príncipes de Gales

El segundo tráiler ha generado un gran polémica que ya se inició la pasada semana con el primer avance, en el que aparecían numerosas imágenes privadas de la pareja, algunas con Meghan llorando, y también una del príncipe Guillermo y Kate Middleton perteneciente a la celebración del Día de la Commonwealth de 2019, pocos días antes del nacimiento del pequeño Archie Harrison. Exactamente doce meses más tarde de esa fotografía, los Sussex dijeron adiós para siempre a sus obligaciones reales. Ha sido muy cuestionado el gesto de que el adelanto viese la luz precisamente cuando con el heredero al trono y su esposa viajaban a Estados Unidos por primera vez como Príncipes de Gales, su primer gran compromiso internacional tras los cambios que se han introducido en la monarquía con el fallecimiento de Isabel II y la llegada al trono de Carlos III y la reina consorte Camilla.