Con motivo del Día Mundial de la Bondad, que se celebra el 13 de noviembre Los duques de Sussex eligen sus nominados para la Kind List 2022 de HELLO! La edición británica de HOLA.com elabora por tercer año consecutivo una lista de celebridades que se han distinguido por su compasión y amabilidad

Los duques de Sussex han elegido a sus nominados para la Kind List 2022 de HELLO!, que se confecciona con motivo del Día Mundial de la Bondad, que tendrá lugar este domingo. Es el tercer año consecutivo que la versión británica de HOLA.com elabora esta clasificación anual en la que figuran algunas de las personas más inspiradoras incluidas celebrities, miembros de la realeza, deportistas o ecologistas.

En un mundo a menudo lleno de desafíos, no hay nada más importante que la bondad y HELLO! ha presentado este años dos nuevas candidatras: una sección dedicada a Ucrania, en las que destacan los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes han impulsado increíbles esfuerzos para recaudar fondos para los afectados, y el locutor Chris Tarrant, que alojó en su casa a una familia ucraniana. La segunda categoría es la de Inspiraciones, en la que se incluyen personas que están fuera del foco mediático, pero que han sido nominadas por rostros conocidos deseosos de que el mundo conozca su labor.

La duquesa de Sussex, pionera en alzar la voz del empoderamiento femenino, ha destacado la labor de Kate Stephens, directora ejecutiva de Smart Works, una organización que trabaja para brindar a las mujeres la confianza que necesitan para alcanzar el máximo potencial en sus empleos. Meghan Markle, que fue patrocinadora de esta entidad, asegura a HELLO! que “una forma de bondad particularmente significativa es cuando las mujeres animan y apoyan a otras mujeres”. Kate Stephens hace esto día tras día, "trabajando con su equipo para ayudar a miles de mujeres en todo el Reino Unido dándoles las herramientas que necesitan para sentirse empoderadas y preparadas. La capacidad de entrar en una habitación sintiéndose lo mejor posible debe ser un derecho, no un lujo", ha dicho la duquesa. Bajo el liderazgo inspirador de Kate, el equipo de Smart Works ofrece preparación y asesoramiento. "Kate lidera constantemente con el ejemplo demostrando que cuando invertimos en las mujeres, invertimos en nuestro futuro colectivo. Ha sido un privilegio increíble ser patrocinadora de esta extraordinaria organización y ser testigo de esta hermosa muestra de bondad”, ha concluido la esposa del príncipe Harry.

Meghan también ha sido elogiada por su amabilidad por parte de un grupo de mujeres empresarias a las que ha inspirado a través de su organización benéfica. Hannah Mendoza, cofundadora y directora ejecutiva de Clevr Blends ha dicho que: "Meghan tiene la habilidad única de recordarme mi potencial, usando la fuerza y la suavidad en igual medida. Me dijo con una confianza inquebrantable 'creo en ti y creo en lo que estás construyendo'.

El duque de Sussex, por su parte, ha seguido el legado de su madre, la añorada princesa Diana, con su trabajo caritativo y sus donaciones personales. Para la lista Inspiraciones de este año, el Duque ha manifestado a HELLO! que ha encontrado la bondad genuina en su amiga la cineasta británica Beeban Kidron, directora de El diario de Bridget Jones: Sobreviviré y fundadora de 5Rights Foundation, que defiende los derechos de los niños en el mundo digital. “Cuando conocí a la baronesa Beeban Kidron, lo primero que me llamó la atención fue su pasión”, ha dicho el Duque. “Lo segundo, su persistencia, pero posiblemente su mayor activo es su amabilidad genuina. Es el tipo de personas que hace querer sumarte a ella: fortalecer los derechos de los jóvenes en la era digital (...) Es una pionera que pasó años trabajando en todo el mundo para cambiar las leyes tecnológicas y capacitar a los jóvenes para crear un internet más sano, seguro y mejor. Es una fuerza de la naturaleza, socia de la Fundación Archewell y una defensora incansable. Es una amiga que no podría merecer más este reconocimiento. Gracias baronesa por todo lo que haces por nuestros hijos”.

Sarah Ferguson, duquesa de York, también ha querido destacar el trabajo de los activistas de Teenage Cancer Trust, Enid Waterfall y Crystal Marshall. La madre de las princesas Beatriz y Eugenia ha querido contar en exclusiva con HELLO! que Enid, de 88 años, recaudó 71.00 libras (81.000 euros) después de perder a su nieto por un cáncer.

También ha querido poner el foco en Crystal, que compartió su historia como paciente oncológica y la cirugía que le cambió la vida. La duquesa de York expresó que “la bondad, la valentía y la determinación de ayudar a los demás mostradas por Enid y Crystal es destacable. A pesar de todas las dificultades y angustias que han soportado, han tomado esas experiencias y las han convertido en algo positivo y tienen mi más profunda admiración. Es gracias a personas como Enid y Crystal que Teenage Cancer Trust puede financiar sus increíbles unidades hospitalarias, enfermeras y trabajadores sociales y crear conciencia vital sobre los problemas a los que se enfrentan los jóvenes con cáncer. Ambas merecen entrar en la lista de este año y les deseo todo lo mejor para el futuro”.

Otras caras conocidas como la activista medioambiental Bindi Irwin y Malala Yousafzai, conocida por luchar por la educación de las niñas, también han elegido a sus nominados, al igual que el tenista Andy Murray que ha elegido a su mujer Kim como la mujer más amable que ha conocido y que le ha alentado a alcanzar su máximo potencial deportivo.

Por su parte, Serena Williams ha sido nominada por su maquilladora, Pauline Briscoe, que la llevó a su casa de Milán para poder pasar la noche con su hijo que la echaba de menos tras casi una semana trabajando en el extranjero. Harry Styles, así como Brooklyn Beckham y su mujer, Nicola, están en la lista por su labor solidaria. La superestrella musical ha creado conciencia sobre la violencia con armas en los Estados Unidos y ha donado más de un millón de dólares a la causa y el hijo de David Beckham pidió a los invitados de su boda que donaran sus regalos a una organización que trabaja en la guerra de Ucrania.