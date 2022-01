El emocionante discurso de Andy Murray a su esposa y sus cuatro hijos en su regreso a las pistas

Andy Murray ha tenido un regreso sensacional al tenis australiano, logrando llegar a la final el torneo de Sidney disputada el pasado fin de semana. Aunque perdió ante el ruso Aslan Karatsev, el jugador escocés, de 34 años, mira hacia el Open de Australia en Melbourne, donde ha comenzado con una victoria tras imponerse al georgiano Nikoloz Basilashvili después de casi cuatro horas de partido. Su participación llega después de perderse los dos últimos torneos australianos debido a una lesión y la pandemia. El bicampeón de Wimbledon regresa al Open de Australia tres años después jugar el que iba a ser su último partido -anunció su retirada, aunque luego volvió a competir- y lo hace con toda la ilusión puesta en el primer Grand Slam de la temporada.

El que fuera número uno del tenis mundial, casado con Kim Sears desde 2015 y padre de cuatro hijos - Sophia, de cinco años, Edie, de tres, su hijo Teddie, de un año, y su cuarto hijo, otra niña, que nació en marzo de 2021-, ofreció un emotivo discurso al concluir su paso por el torneo de Sidney. Murray se sintió embargado por la emoción al mencionar cuánto extrañaba a sus seres queridos. "Es la primera vez que vuelvo a la final en tres años, ha sido un largo camino para volver aquí, pero no podría haberlo hecho sin su ayuda, así que gracias", se dirigió a la audiencia tras su derrota. "También me gustaría agradecérselo a mi familia en casa. No sé si me estaban viendo, pero los extraño a todos". Antes de su regreso a Melbourne Park, Andy confesó que se sentía "culpable" de dejar a su familia en su hogar en el Reino Unido para volar a Australia. "Simplemente creo que a medida que los niños crecen, construyes más una relación con ellos. Siento que es mejor para ellos tener a sus padres alrededor para tener estabilidad. Obviamente ha sido difícil en los últimos años, podías viajar con ellos, pero no creo que sea bueno para los niños estar atrapados en hoteles y tener muchas restricciones cuando se trata de torneos".

Siendo seis en casa, el laureado deportista espera que las cosas mejoren cuando sus hijos crezcan. "Esperemos que eso cambie y tal vez puedan venir a algún torneo", comentó. "A medida que los niños crecen, comienzan a entender que tú también te vas. Y te sientes un poco culpable por dejarlos y si es o no lo correcto". En los últimos años revela que ha podido estar más tiempo con su familia debido a sus lesiones y la pandemia del coronavirus. "Una vez que comencé a viajar de nuevo, es como si extrañara estar cerca de ellos, verlos a menudo". El ganador de tres Grand Slams reconoció que será más sencillo cuando compita en Europa, pero admitió no llevar nada bien estar tanto tiempo alejado de los suyos: "Cuando te vas por cinco o seis semanas seguidas, no es ideal".

El tenista se casó con Kim Sears hace seis años y durante este corto periodo de tiempo dieron la bienvenida a sus cuatro hijos. La pareja pronunció el 'sí, quiero' el 11 de abril de 2015, en una ceremonia tradicional en la que cada detalle tenía un toque clásico escocés en la Catedral de Dunblane (Escocia). Este importante paso llegó diez años después de conocerse gracias al padre de ella, Nigel Sears, que es entrenador de tenis. Años después de convertirse en marido y mujer, Andy Murray contaba que había perdido un objeto tan preciado como su anillo de boda y pedía ayuda a sus fans para recuperarlo. "No están muy contentos en casa" contaba tras el incidente, que afortunadamente quedó en una simple anécdota y pudo recuperar su alianza de casado gracias a la ayuda de sus seguidores.

