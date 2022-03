Andy Murray recuerda su relación con el autor de la masacre que marcó su infancia

Andy Murray abre viejas heridas al recordar en un nuevo documental de Amazon el trágico tiroteo que vivió en su escuela de Dunblane (Escocia) cuando tan solo tenía nueve años y en el que resultaron muertos 16 niños, un profesor y el propio autor de la masacre. El tenista logró salvar su vida al esconderse bajo una mesa con su hermano Jamie, pero la tragedia le marcaría para siempre ya que, tal y como confesó ante las cámaras, conocía personalmente al perpetrador de la masacre, Thomas Hamilton, un monitor de Boy Scouts de 43 años.

Era marzo de 1996 cuando Hamilton irrumpió en el gimnasio del colegio armado con cuatro pistolas y se dispuso a disparar a su alrededor hasta acabar suicidándose con una de ellas. No es la primera vez que Andy Murray menciona que vivió aquella desgracia, pero es la primera vez que habla abiertamente sobre la terrible experiencia y que cuenta cómo era su relación con el asesino. "Estoy seguro que para todos los niños habrá sido difícil por diferentes razones. Conocíamos al tipo, íbamos a su club de Boy Scouts, venía en nuestro coche, le llevábamos a la estación..." confiesa el que fuera número uno del mundo en el documental Andy Murray: Resurfacing.

No obstante, el tenista no ha sido capaz de hablar cara a cara con Olivia Cappucinni, directora del documental, sobre este traumático suceso, por lo que le envío su testimonio en un mensaje de voz. Los meses posteriores a la tragedia no fueron fáciles para Murray que un año después vivió el divorcio de sus padres y al siguiente, su hermano mayor, Jamie, se fue de casa para jugar al tenis en Cambridge. "Obviamente hacíamos todo juntos. Se mudó y fue muy duro para mí", recordaba sobre su hermano.

Afortunadamente, el mismo deporte que se llevó a su hermano lejos resultó ser la mejor medicina para superar los problemas y la ansiedad. "Me preguntabas antes por qué el tenis era tan importante para mí. Obviamente, está lo que ocurrió en Dunblane", explicaba el escocés sobre el momento en que descubrió que el deporte era una válvula de escape y su terapia contra la ansiedad. "La pista de tenis muestra algunas cosas buenas de mi personalidad, pero también las cosas malas y las cosas que odio. El tenis me permite volver a ser ese niño que se hace tantas preguntas y por eso es tan importante para mí", decía Murray.

El documental se ha estrenado en Londres, donde el tenista llegó acompañado de su hermano Jamie, su madre y su mujer Kim, con la que acaba de tener a su tercer hijo, que se unía así a Sophie, de tres años y a Edie, de dos. Andy Murray cierra un año complicado en el que ha tenido que luchar contra las lesiones y someterse a una operación de cadera. Aunque después de anunciar su retirada entre lágrimas, el tenista aún pudo volver a las pistas e incluso firmar alguna victoria como la del torneo de Amberes.

