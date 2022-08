Meghan Markle matiza ahora sus palabras sobre la relación entre el príncipe Harry y su padre

Las explosivas revelaciones que Meghan Markle ha vertido en su última entrevista siguen dando mucho que hablar. Las declaraciones de la duquesa de Sussex han levantado tantas ampollas, que ahora su portavoz ha matizado algunas de sus palabras. En concreto, se ha aclarado el punto en el que habló de la actual relación padre e hijo entre el príncipe Carlos y el príncipe Harry. El portavoz también ha aclarado que Meghan tiene la esperanza de que se produzca una reunión entre su marido y su suegro.

La exactriz contó en The Cut, perteneciente al grupo de la revista New York, como la prensa sensacionalista había impactado en su vida familiar, generando tensiones entre los Sussex con sus respectivos padres. Con sus palabras, Meghan parecía indicar que la relación entre Harry y el príncipe de Gales estaba rota. Según Archewell, la organización benéfica de la pareja, se la citó diciendo: “Harry me dijo: ‘Perdí a mi padre en este proceso”, pero en realidad quiso decir que su marido le había señalado que la relación de ella con Thomas Markle se había roto, no la relación del Príncipe con el heredero al trono británico. Desde Archewell también se ha señalado que Meghan espera que no le suceda a Harry ni a Carlos de Inglaterra lo mismo que le ocurrió a ella con su padre: “No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí, pero esa es su decisión”.

A pesar de estas aclaraciones realizadas una vez publicada la entrevista, lo cierto es que la decisión del príncipe Harry de renunciar a sus deberes monárquicos y mudarse lejos de su país natal, ha afectado a su relación con el príncipe de Gales. Hace más de un año, durante otra entrevista bomba que los Sussex concedieron a Oprah Winfrey, el Duque dijo que su padre había “dejado de atender mis llamadas” y que la Familia Real británica “literalmente me cortó el grifo económico”.

A pesar de las circunstancias, el príncipe Harry dijo en un ensayo que apareció en Newsweek a principios de este año, que el príncipe Carlos estaba “orgulloso” tanto del príncipe Harry como de su hermano mayor, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge. En concreto alabó los esfuerzos de ambos para combatir el cambio climático, una causa en la que el príncipe de Gales está muy concienciado desde su juventud. “Como padre estoy orgulloso de que mis hijos hayan reconocido esta amenaza (...) Mi hijo menor, Harry, ha puesto el foco en el impacto del cambio climático, especialmente en relación con África”.