El príncipe Carlos se defiende tras ser acusado de recibir 'bolsas de dinero' del ex primer ministro catarí

Carlos de Inglaterra se ha defendido de las informaciones publicadas este fin de semana según las cuales habría aceptado en mano maletas llenas de dinero como donativo de Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primer ministro de Catar. El heredero al trono británico ha asegurado que dicha cantidad "fue entregada de inmediato" a una de sus "organizaciones benéficas, las cuales tienen una gestión apropiada y siguen todos los pasos correctos", subrayaba. En una de las ocasiones, según ha contado The Sunday Times, el dirigente árabe ofreció al hijo mayor de Isabel II hasta un millón de euros metidos en bolsas de la tienda de alimentación de lujo londinense Fortnum & Mason.

Se asegura que Al Thani habría entregado dinero personalmente al hijo de Isabel II en diferentes ocasiones. En total, serían varios lotes que sumarían tres millones de euros y que fueron aceptados por el futuro Rey entre 2011 y 2015. Al Thani, que fue primer ministro de Qatar entre 2007 y 2013 y titular de Exteriores de 1992 a 2013, pudo mantener incluso reuniones con el Príncipe en su residencia de Clarence House. Explican que, después de recibir el donativo, este se lo dio a dos asesores que "contaron el dinero a mano", supuestamente billetes de 500 euros. Los ayudantes pidieron entonces al banco Coutts, que se ocupa del patrimonio de la monarquía, que recogiera la maleta. Después, la entidad depositó el dinero en las cuentas del Fondo Benéfico del Príncipe de Gales (PWCF, en inglés), que distribuye las subvenciones a los proyectos del príncipe y para su finca en Escocia.

Al parecer, las reuniones del heredero con el jeque no aparecen en la Circular de la Corte, la lista de compromisos oficiales asumidos por miembros de la realeza. Apunta también que las normas sobre obsequios establecen que la Familia Real puede aceptar cheques en nombre de una organización benéfica, pero no dicen nada sobre el efectivo. El presidente del PWCF, Ian Cheshire, confirmó que la junta de la época aprobó el donativo del maletín. "Hemos verificado este hecho del pasado y nuestros auditores lo firmaron", declaraba. Una portavoz de Coutts dijo que tienen "políticas y controles sólidos" para "evaluar la fuente, la naturaleza y el propósito de las transacciones grandes e inusuales" y apuntó que, en particular, la recepción de pagos en efectivo se somete a una "supervisión minuciosa". Se aclara por último que no hay indicios de que se haya cometido una ilegalidad, pero señalan que los donativos en efectivo aumentarán las dudas en torno a la gestión de las organizaciones benéficas del príncipe Carlos