El príncipe Carlos se desvincula del escándalo que salpica a su fundación

Carlos de Inglaterra se ha desvinculado por completo del escándalo que salpica estos días a su fundación. El hijo mayor de Isabel II niega las acusaciones que le relacionan con un presunto trato de favor y tráfico de influencias hacia el multimillonario saudí Mahfouz Marei Mubaraka, para que este obtuviera el título de caballero y la ciudadanía de Reino Unido a cambio de una importante suma de dinero. "El Príncipe de Gales no tiene conocimiento de la supuesta oferta realizada (al magnate) para lograr una donación a sus organizaciones benéficas, y apoya plenamente la investigación que está llevando a cabo The Prince's Foundation", ha dicho a los medios ingleses un portavoz del heredero al trono británico. La respuesta de Carlos de Inglaterra llega tras la "renuncia temporal" de uno de sus hombres de máxima confianza, Michael Fawcett, hasta ahora director ejecutivo de su fundación.

El asesor del Príncipe se apartaba de su cargo tras la filtración a la prensa de una carta privada en la que se mostraba "dispuesto y encantado" de ayudar al multimillonario saudí para lograr sus propósitos. Unas palabras escritas supuestamente después de que Mahfouz hubiera donado 1,5 millones de libras esterlinas (1.350.000 euros) para las organizaciones benéficas del hijo de Isabel II. En los últimos correos electrónicos que se han conocido, entra en escena William Bortrick, asesor del magnate que asegura que el príncipe Carlos no solo estaba al tanto de todo sino que apoyaba el hecho de que se recompensara a Mahfouz Marei Mubarak por su generosa aportación. Un extremo que también ha negado el portavoz de la realeza, señalando que "Bortrick nunca ha trabajado para el príncipe".

Según ha publicado el diario The Times, el asesor del multimillonario decía en esa carta que la solicitud de ciudadanía para Mahfouz Marei Mubarak "tendría ahora la máxima prioridad". Y añadía: "Su alteza lo apoya al cien por cien ya que no hay mayor ejemplo de contribución que el suyo, por lo que debe ser reconocido en consecuencia". Es más, Bortrick afirmaba también que Mahfouz se reuniría con la reina Isabel II "en los próximos meses". Por todo ello, recibiría los "honores especiales" de un título de caballero, seguido de la membresía de pleno derecho de la Cámara de los Lores. Sin embargo, pese a todas estas acusaciones que están saliendo a la luz, no hay por ahora evidencia de si esta última carta, redactada en mayo del año 2014, fuera enviada o acordada por los asesores de Carlos de Inglaterra, tal y como explica The Sun.

