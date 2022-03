Carlos de Inglaterra, desolado por los incendios en Grecia, alza la voz: 'Debemos actuar antes de que sea tarde'

Carlos de Inglaterra ha transmitido su pesar y preocupación por los devastadores incendios que vienen asolando este verano distintos países de nuestro entorno, especialmente por un lugar al que le unen fuertes lazos sentimentales y en el que estuvo hace apenas unos meses de visita oficial. "Debido a mis vínculos familiares, siempre he sentido una fascinación y afecto especial por Grecia", escribe el Príncipe de Gales en un artículo publicado por el Daily Mail. "Aparte del encanto de sus paisajes, historia y cultura, tanto mi padre como mi abuelo nacieron allí", recuerda. En estas últimas semanas, "es una auténtica pesadilla ver los cielos que alguna vez fueron azules sobre el Peloponeso, Ática y la isla de Evia volverse de color naranja", lamenta, "a medida que el paisaje y más de 100.000 hectáreas de bosques y tierras de cultivo han sido devoradas por las llamas", describe. Una tragedia medioambiental que "causa pérdidas humanas y la destrucción generalizada de los hogares y medios de vida de tantas personas", señala.

El hijo mayor de Isabel II se muestra desolado después de leer "informes recientes de bomberos británicos que acudieron allí para ayudar y aseguran no haber visto nunca unos fuegos de tal magnitud", añade. A raíz de esta última catástrofe, reconoce haber "perdido la cuenta de la cantidad de desastres relacionados con el clima que han afectado a tantos países de la Commonwealth y más allá", evocando los "recuerdos deprimentes" que tiene por "haber visto de primera mano" lo ocurrido "en el Caribe en 2017 cuando fue azotado por dos huracanes de categoría cinco en la misma semana". Carlos de Inglaterra repasa otras zonas del globo que están siendo muy castigadas como "Haití, por la tormenta tropical Grace y el terremoto que se ha cobrado tantas vidas", o "las inundaciones y las sequías cada vez más severas que han afectado a Australia". Unas pruebas que evidencian y "dejan claro que nuestro planeta está en crisis y nadie es inmune", sentencia. Por todo ello, Carlos de Inglaterra recuerda que "hace años traté de advertir de los inmensos riesgos que corríamos, especialmente para las generaciones futuras y el mundo natural del que dependemos, al no tomar en serio lo que decían los científicos", reclamando en este sentido que se adopten "medidas inmediatas y urgentes".

Explica también que "a medida que nos acercamos a la COP26, la conferencia internacional sobre el cambio climático que se celebra en Glasgow en noviembre, esto debería servirnos como una llamada de atención de lo que está ocurriendo ahora", por lo que "si no enfrentamos rápido el desafío monumental que tenemos delante, nosotros y el mundo tal como lo conocemos desaparecemos", advierte. Por último, pide una acción conjunta de todas las naciones ya que este problema "es demasiado grande e importante para que un solo país lo aborde solo", y "todavía hay tiempo para hacerlo pero cada vez queda menos", tal y como declaró la propio ONU en su último informe. "Siempre he creído que el sector privado tiene un papel absolutamente fundamental que lograr una asociación efectiva y práctica entre gobiernos, las ONG y los individuos con el fin de acelerar la transición ecológica", declara, "razón por la cual durante los últimos 18 meses he pasado mucho tiempo tratando de unir a las empresas líderes del mundo, sector por sector, con ese objetivo", concluye.

