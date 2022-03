El último quebradero de cabeza para Isabel II: la fundación del príncipe Carlos, investigada por la policía

El príncipe de Gales podría ser interrogado por la Policía británica en la investigación oficial que está realizando por un escándalo que salpica a su Fundación. Michael Fawcett, hombre de confianza de Carlos de Inglaterra y director de la entidad hasta el pasado año, habría mediado para que el magnate saudí Mahfouz Marei Mubaraka obtuviera la nacionalidad británica a cambio de donaciones a la organización. Clarence House ha negado que estuviera al tanto de estos movimientos por parte de su empleado, pero el Daily Mail asegura que el hijo de la Reina podría ser un testigo clave incluso aunque no conociera las comunicaciones que estaban supuestamente ocurriendo entre el asesor y el multimillonario.

- El príncipe Harry se desvincula del escándalo que salpica a la fundación de su padre

VER GALERÍA

Una fuente de Clarence House aseguró hace unos meses que el príncipe Carlos estaría "por supuesto" dispuesto a colaborar en la investigación, y la policía británica ha comunicado que se ha dado comienzo a un proceso en el que se contactará con todos aquellos que puedan tener información relevante después de que se filtrara en septiembre una carta supuestamente incriminatoria de Michael Fawcett. Además The Prince's Foundation ha hecho llegar a las fuerzas de seguridad del Estado diversos documentos con los que apoyar su trabajo y para esclarecer los orígenes de los fondos con los que cuentan.

- Isabel II reaparece tras el acuerdo extrajudicial del príncipe Andrés y el positivo del príncipe Carlos

En septiembre, Clarence House publicaba el siguiente comunicado en nombre de Carlos de Inglaterra: "El Príncipe de Gales no tiene conocimiento de la supuesta oferta realizada (al magnate) para lograr una donación a sus organizaciones benéficas, y apoya plenamente la investigación que está llevando a cabo The Prince's Foundation". Un respuesta a la polémica tras filtrarse la supuesta carta privada en el que el asesor del Príncipe se mostraba "dispuesto y encantado" de ayudar a Mahfouz Marei Mubaraka después de que hubiera donado 1,5 millones de libras esterlinas (1,3 millones de euros) para las organizaciones benéficas. Posteriormente salieron emails en los que el asesor del magnate saudí, William Bortrick, se refería al hijo de Isabel II como si estuviera al tanto de lo que estaba ocurriendo, aunque no hay pruebas de que esto sea verdad. Por su parte, el príncipe Harry también quiso desvincularse del escándalo diciendo que ya había avisado a su padre sobre el tema.

VER GALERÍA

- El incierto futuro del príncipe Andrés tras el acuerdo que le ha permitido eludir el juicio

No es un buen momento para la Familia Real británica, que se enfrenta a la polémica del príncipe Carlos al mismo tiempo que el heredero y Camila de Cornualles se encuentran confinados por su positivo en COVID-19. En la misma semana se ha conocido también que el príncipe Andrés se librará del juicio por abusos en el caso de Virginia Giuffre al llegar a un acuerdo extrajudicial, lo que no ha impedido que el hijo menor de la Reina pierda sus títulos oficiales. La monarca, que hace unos meses tuvo algunos problemas de salud, continúa sus compromisos y comienza las celebraciones de su Jubileo de Platino, con el que celebrará los 70 años como Jefa de Estado en Reino Unido. Unos festejos que se mezclarán con el primer aniversario de la muerte del duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021.