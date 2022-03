Isabel II reaparece tras el acuerdo extrajudicial del príncipe Andrés

Un día después de que se conociera que el príncipe Andrés había llegado a un acuerdo millonario con Virginia Giuffre, que le había demandado por presuntamente abusar de ella cuando era menor de edad dentro de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, Isabel II ha reaparecido de manera pública en una audiencia en el Castillo de Windsor. También es la primera vez que se la ve en persona tras los positivos por covid del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles. La Reina está siendo vigilada de cerca por sus médicos, ya que se reunió con el heredero al trono unos días antes de que este se infectara. Isabel II ha recibido en uno de los salones de su residencia al nuevo secretario de servicios de Defensa, el general de división Eldon Millar, y a su predecesor, el contraalmirante James Macleod.

A sus 95 años, Isabel II ha acudido a la cita con un moderno vestido estampado en tonos verdes y rosas con el bajo tableado y manga larga. La Reina ha llevado un bastón, una ayuda que se ha convertido en habitual en los últimos tiempos, y ha reaparecido con muy buen aspecto a pesar de la tormenta mediática que se ha levantado tras las últimas informaciones de su tercer hijo. El duque de York no irá finalmente a juicio debido a los 14 millones de euros que pagará a la querellante y que le ayudará a abonar la monarca, según la prensa inglesa. A pesar de ello no está previsto que retome sus deberes oficiales ni que se le restituyan los títulos militares, los patrocinios reales y la dignidad de Alteza Real que su madre le quitó recientemente. La reputación del padre de las princesas Beatriz y Eugenia ha quedado seriamente dañada y aunque no se podrá demostrar su culpabilidad en un tribunal, quedan en el aire muchas incógnitas sobre el caso cómo, por ejemplo, cuál era en realidad su relación con Epstein, entre otras muchas.

Había también gran interés por ver a la soberana después de los positivos por coronavirus de su primogénito y su esposa. La Reina ya participó este martes en varias audiencias virtuales, pero esta ha sido la primera vez que acude físicamente a un acto tras el contagio de su hijo y su nuera. La semana pasada se supo que Carlos de Inglaterra se había reunido recientemente con su madre, cuando ya podría haber estado infectado. La soberana no ha presentado síntomas, motivo por el que sigue con su agenda oficial, aunque está siendo controlada medicamente de manera privada. Es la segunda vez que el primero en la línea de sucesión monárquica contrae la enfermedad, después de que se infectara en marzo de 2020, durante la primera oleada de la pandemia, cuando las vacunas no se habían desarrollado.

Al escándalo de Andrés de Inglaterra, del que la Corona quiere desvincularse lo antes posible en un año especialmente significativo por los grandes festejos que se preparan con motivo del Jubileo de Platino (70 años en el trono) de la jefa del Estado, se suma la nueva investigación policial que se ha abierto a la Fundación del príncipe de Gales por presunto trato de favor a un millonario saudí. Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz habría recibido el título de caballero y la ciudadanía británica tras realizar una gran donación económica a la entidad del heredero. De momento la polémica ya se ha cobrado su primera víctima cuando Michael Fawcett, que fue una de las personas de confianza del príncipe de Gales, dimitió como director ejecutivo de la Fundación.