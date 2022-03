La prensa inglesa asegura que Isabel II ayudará al príncipe Andrés a pagar 14 millones por su acuerdo judicial

Gracias a un acuerdo económico entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre, que le había demandado por presuntos abusos sexuales cuando era menor de edad y se encontraba atrapada en la red de Jeffrey Epstein, el tercer hijo de Isabel II no tendrá que ir a juicio. Un día después de que se mostraran los documentos judiciales que se han presentado ante el tribunal de los Estados Unidos donde se estaba llevando a cabo el proceso legal y en los que se pide al juez Lewis A. Kaplan que suspenda el juicio que estaba previsto que se celebrase a lo largo de este año, se ha sabido que el montante del pacto entre las partes es de 14 millones de euros y que la propia soberana británica ayudará a pagar según ha informado The Telegraph.

Entre los detalles del que ya es considerado como el acuerdo extrajudicial del siglo ha trascendido que las negociaciones entre el demandado y la querellante duraron diez días. El equipo legal del Duque cambió de estrategia cuando se estableció que el 10 de marzo sería el día en el que Andrés de Inglaterra tendría que declarar bajo juramento a petición de los abogados de Virginia Giuffre. El Palacio de Buckingham anunció que el Príncipe afrontaría el caso como un “ciudadano privado”, pero según la prensa británica esto no impedirá que la Reina ayude de su propio bolsillo al pago de este pacto. Hay que destacar que el hermano del príncipe de Gales lleva retirado de sus deberes públicos desde el 20 de noviembre de 2019, con lo que no habría recibido desde entonces una dotación económica pública por sus labores institucionales, aunque recibe una pensión de la Royal Navy (fue piloto de helicópteros) y su madre le financiaría a través de los ingresos que recibe del Ducado de Lancaster, que suponen casi 26 millones de euros al año. Del montante económico acordado, el príncipe Andrés entregará una gran suma de dinero a Giuffre y también ha acordado hacer “una donación sustancial” a la asociación benéfica de ella que defiende los derechos de las víctimas de abusos.

El pasado agosto, Virgina Giuffre demandó al Príncipe por abusos. La petición fue admitida a trámite por un juzgado estadounidense. Aunque el hijo de Isabel II intentó que la querella no prosperase recibió un gran revés cuando el pasado enero el juez rechazó archivar la denuncia. El equipo de letrados del duque de York había hecho la petición amparándose en un acuerdo de confidencialidad suscrito entre Virginia y el magnate Epstein hace más de una década. Al desestimarse la petición de Andrés su futuro legal pasaba por ir a juicio o por alcanzar un acuerdo extrajudicial como así ha sido finalmente. Después de que se conociera que la demanda seguía su curso, la Reina decidió retirarle los títulos militares, los patrocinios reales y la dignidad de Alteza Real para que el asunto no salpicara a la Corona en un año especialmente significativo para la institución marcado por las celebraciones del 70º aniversario de Isabel II como soberana. A pesar de que finalmente no se sentará en el banquillo de los acusados, lo que ha supuesto un respiro para la Familia Real, parece poco probable que el príncipe Andrés retome su agenda oficial por su “mala elección de amigos”. El abogado de Virginia, David Boies, dijo tras alcanzar el pacto que: “Es un gran día. Virginia se emocionó cuando le informamos de los términos. Todo se ha producido en los últimos días y ha sido bastante rápido (...) Con esto el caso se ha acabado. Le pagará el dinero en un plazo de 30 días”.

Aunque no retome su trabajo para la monarquía inglesa, en el horizonte hay una fecha marcada en rojo para los Windsor, el funeral por el primer aniversario de la muerte del duque de Edimburgo, que tendrá lugar en marzo. Con el cierre del caso todo indica que la presencia en este acto de Andrés estaría casi asegurada. En realidad es un servicio religioso más familiar que oficial y podría acudir como miembro privado de la Familia Real. Otra cosa serán los fastos con motivo del Jubileo de Isabel II, que sí que tienen un claro enfoque institucional. Mientras, la ciudad de York ya ha pedido que se retire el título de Duque para mostrar “respeto” por los ciudadanos que viven allí. Rachel Maskell, del partido laborista ha dicho que ha causado “profundo dolor y vergüenza” a los vecinos de la ciudad.

