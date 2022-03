Los frentes abiertos de Isabel II en el aniversario de su coronación

Son ya siete décadas las que atesora Isabel II como soberana, es la primera reina de Inglaterra en celebrar un Jubileo de Platino y no han sido pocas las crisis que ha tenido que sortear desde entonces. No obstante, sí hay una diferencia respecto a los momentos complicados del pasado. Por primera vez, los enfrenta sin Felipe de Edimburgo a su lado. El Duque falleció el pasado mes de abril, a los 99 años, dejando a la Reina viuda y sin su gran pilar justo cuando la familia menos cohesionada se encontraba. Ahora, fuerte y entera como siempre se ha mostrado en público, continúa con su agenda, aunque mucho más mermada para cuidar una salud que le dio ya algún que otro aviso en los últimos meses, y toma decisiones tan difíciles como retirar los honores militares a su querido hijo, el príncipe Andrés.

Los quebraderos de cabeza a los que se enfrenta la Reina en este nuevo año

El duque de York podría ser el primer miembro de la familia real en sentarse en el banquillo de los acusados. La polémica en torno a su amistad con el financiero fallecido Jefrey Epstein, que apareció muerto en su celda de Nueva York mientras esperaba su condena por tráfico sexual de menores, comenzó ya hace casi dos años y ya entonces el Príncipe decidió dar un paso al lado y abandonar la vida pública hasta que la tormenta pasase. No pasó. Más bien, se transformó en huracán. Además de su cuestionada relación con el multimillonario, una mujer, Virginia Giuffre, le acusa de haber abusado de ella cuando tenía 17 años y, pese a sus intentos, el tribunal de Nueva York decidió no archivar la denuncia. Fue la gota que colmó el vaso. Hasta entonces, aparecía arropado por su exmujer, Sarah Ferguson, y sus hijas, Eugenia y Beatriz de York, así como por la Reina, que aunque no se había pronunciado nunca, se dejaba ver junto a él en diversas ocasiones, pero ahora podria ir a juicio y eso ya es demasiado.

La situación requirió una cumbre express del nucleo duro de los Windsor. El príncipe de Gales y el duque de Cambridge son ahora mismo dos grandes apoyos para la soberana y, sobre todo, la esperanza de la Monarquía. Con ellos acordó retirar los títulos militares y los patronazgos reales a Andrés de York, que se enfrentará a su futuro judicial como "un ciudadano privado". Ese mismo triunvirato fue el que definió, tras unas ardúas negociaciones con el príncipe Harry, el encaje de los duques de Sussex en la familia real después de que decidieran abandonar sus obligaciones reales e iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Precisamente, esta es otra de las cuestiones que aún colea dos años después.

Los duques de Sussex y la familia real, una relación cada vez más fría

Igual que ocurrió con el príncipe Andrés, otra de las consecuencias de la decisión del hijo menor de Carlos de Inglaterra ha sido perder sus títulos militares, algo especialmente doloroso para él que había pasado una década vinculado al Ejército. Lo aceptó con resignación, como muchas otras de las condiciones que acordaron, por lo que ni él ni su tío, el duque de York recibirán la medalla conmemorativa por el Jubileo de Platino de Isabel II que se entrega este domingo a militares veteranos. La relación de los duques de Sussex con la familia real se resquebrajó aún más tras una demoledora entrevista que concedieron a Oprah Winfrey donde lanzaron auténticas bombas atómicas contra Buckingham. Eso sí, manteniendo a la Reina a salvo de todas ellas.

Harry y Meghan, mucho más ricos, pero menos queridos

La celebración del Jubileo de la Monarca, que tendrá lugar en junio cuando festeja también su cumpleaños con el tradicional Trooping the Colour, podría ser la ocasión perfecta para el esperado reencuentro. Más aún, teniendo en cuenta que coincidirá con el primer cumpleaños de Lilibet Diana, la segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle, nombrada así en honor a su bisabuela y a la recordada Diana de Gales. Sin embargo, no pinta del todo este hipotético regreso teniendo en cuenta la cruzada que ha emprendido el hijo menor del príncipe Carlos contra el Gobierno británico a cuenta de su seguridad, ya que los servicios de inteligencia ya no están a su disponsición tras dejar sus obligaciones reales y él considera que los servicios privados que él se costea no son suficientes para garantizar la protección de su familia en caso de asistir a algún acto en el Reino Unido.

