Isabel II, bajo seguimiento médico tras el positivo en covid del príncipe Carlos

La salud de Isabel II está siendo vigilada después de que el príncipe Carlos de Inglaterra haya dado positivo en covid-19 este jueves. Según asegura el Palacio de Buckingham, el príncipe de Gales y la monarca estuvieron juntos tras su regreso de Sandringham esta misma semana, pero por el momento la Reina no tiene ningún síntoma. Los médicos seguirán pendientes del estado de salud de la jefa del Estado británico, pero no se realizará un seguimiento público, tal y como han hecho saber fuentes cercanas. No se conoce el momento exacto de la reunión entre madre e hijo, pero el Príncipe realizó una investidura este martes en Windsor y se cree que se pudieron encontrar en ese instante, un día después de que la Reina regresara a su casa de Berkshire. Se entiende que la Reina está vacunada con la pauta completa, por lo que, salvo que presente algún tipo de malestar, no necesitará aislarse, a menos que dé positivo. Eso sí, los facultativos le han recomendado que se haga test rápidos, uno al día durante siete jornadas para mayor tranquilidad.

La abuela del príncipe Guillermo volvió este lunes al palacio de Windsor, donde tiene fijada su residencia, después de pasar las últimas semanas en Sandringham, en el estado de Norfolk, y dar comienzo desde allí a las celebraciones de su Jubileo de Platino. La Reina normalmente se queda en su casa de campo desde finales de diciembre, cuando la Familia Real se reúne en este lugar para celebrar la Navidad, hasta la primera semana de febrero. Sin embargo, la Monarca decidió pasar las vacaciones en Windsor acompañada por el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles en medio del aumento de casos de covid-19 en el Reino Unido. Isabel II fue honrada el lunes con uno de los primeros homenajes con motivo de sus 70 años en el trono británico, salvas en su honor por parte de la King's Troop Royal Horse Artillery, unidad militar nombrada por el padre de la soberana, el difunto rey Jorge VI, aunque las grandes celebraciones tendrán lugar del 2 al 5 de junio.

Isabel II, que cumplirá 96 años en abril, tuvo que retirarse de los actos institucionales y de la vida pública por problemas de salud el pasado mes de octubre pero, si ningún contratiempo lo impide, tal y como informaban este semana desde Palacio, con su vuelta a Windsor también "reanudará sus deberes normales de audiencias, credenciales y reuniones del consejo privado y continuará mezclando eventos virtuales y presenciales". La agenda de la Monarca se presenta repleta para el mes que viene. Entre los próximos actos a los que "espera asistir" se encuentra una recepción diplomática que tendrá lugar en el Castillo de Windsor el próximo día 2 de marzo, un evento de etiqueta que suele tener lugar en el mes de diciembre. Tan solo unos días después, el 14 de marzo, está previsto que la Reina de Inglaterra asista al Servicio anual de la Commonwealth en la Abadía de Westminster. El 29 de marzo vivirá una jornada muy especial en el Servicio de Acción de Gracias en honor a su esposo, el príncipe Felipe, quien falleció el pasado mes de abril a los 99 años de edad, y que también se llevará a cabo en la Abadía de Westminster.