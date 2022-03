Isabel II continúa con su agenda virtual mientras espera asistir al funeral por el duque de Edimburgo

Isabel II ha continuado con su agenda institucional este jueves. La Reina, que actualmente reside en el Castillo de Windsor, ha celebrado dos audiencias virtuales. La primera para recibir al embajador de Egipto en el Reino Unido, Nasser Kame, quien ha asistido junto a Heba Ismail en el Palacio de Buckingham. En la segunda ha despachado con el embajador de Maruecos en Reino Unido, Hakim Hajoui, acompañado por Lamia Amor. A través de la pantalla se ha podido ver a la Reina, con un vestido estampado en turquesa y verde, sonriente y con buen aspecto. Desde el pasado mes de octubre la soberana, de 95 años, arrastra algunos problemas de salud y sus intervenciones públicas se han reducido al máximo, sobre todo, tras su positivo en covid el pasado 20 de febrero. Pese a todo, la reina de Inlaterra espera asistir al servicio religioso que se celebrará este martes en honor a su difunto esposo, el duque de Edimburgo, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster, según ha informado una fuente desde el Palacio de Buckingham.

- Isabel II abandona Buckingham definitivamente: el significado de la decisión de la Reina

VER GALERÍA

- Así es Buckingham, el palacio de 775 habitaciones donde Isabel II ha vivido durante siete décadas

Este jueves asistentes reales han anunciado algunos detalles relacionados con la ceremonia para "dar gracias por la dedicación del duque de Edimburgo a la familia, la nación y la Commonwealth y reconocer la importancia de su legado en la creación de oportunidades para los jóvenes, la promoción de la administración y conservación del medio ambiente y el apoyo a la Fuerzas Armadas'. Aunque desde Palacio aún no han confirmado de manera oficial si la Reina estará presente en el funeral para honrar al príncipe Felipe ya que, debido a su delicado estado de salud, van a esperar hasta última hora para hacerlo, pero una fuente real ha explicado que "espera asistir". La reina Isabel no querría perderse este homenaje en memoria de su marido, fallecido el 9 de abril de 2021. El pasado año debido a las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus solo pudieron asistir a su funeral 30 personas, un acto solemne, emotivo y diseñado la voluntad de Felipe de Edimburgo. En esta ocasión, recibirá una despedida con representantes de varias Casas Reales de Europa, entre los que se encuentran don Felipe y doña Letizia, Guillermo y Máxima de los Países Bajos que acudirán con la princesa Beatriz y Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, acompañarán a la familia Windsor en esta misa.

VER GALERÍA

En este servicio religioso se espera la asistencia del tercer hijo de la reina de Inglaterra y Felipe de Ediburgo, el príncipe Andrés, tras haber llegado a un acuerdo extrajudial con Virginia Giuffre, por el que se estima que ha pagado alrededor de 14 millones de euros, y haber cerrado el caso por abuso por el que ha estado a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Quien no estará presente y protagonizará una ausencia importante en el funeral, será su nieto, el príncipe Harry, que no viajará al Reino Unido, por no sentirse seguro cuando visita el país y haber iniciado acciones legales contra el Ministerio del Interior por la protección de la Policía Metropolitana puesto que considera que aún debería tener derecho a su servicio cuando esté en Gran Bretaña, a pesar de haber renunciado a sus deberes reales. Su portavoz comunicó a principios de marzo que el duque de Sussex "planea visitar a la Reina, su abuela, tan pronto como sea posible", pero no ha habido confirmación de cuándo podría ser.

VER GALERÍA

Aunque la presencia de la monarca no está confirmada sí estarán presentes otros miembros d ela Familia Real británica tal y como han informado desde Palacio a través de un comunicado, aunque no han especificado los nombres de los mismos. También han explicado que junto a su familia, amigos y los miembros de la realeza europea, asistirán más de 500 representantes de los patronatos y organizaciones solidarias a las que estaba vinculado. Se calcula que a lo largo de su longeva vida -falleció a los 99 años- apoyó hasta 700 entidades benéficas. También acudirán representantes del Gobierno británico y de la Administración, que dado el límite de aforo, no fueron el pasado año a su funeral para dejar todo el espacio a la familia, así como parte del equipo de trabajo de la Reina y el Duque, representantes de los territorios de ultramar, del clero y de otras religiones.

La música correrá a cargo de la banda de la Marina Real que sonará antes y después del servicio, un bonito guiño a la extensa y sólida relación del duque de Edimburgo con las Fuerzas Armadas. Durante la ceremonia, será el Coro de la Capilla Real quien entonará los cánticos. La música fue una de las claves de la misa del funeral celebrado el 17 de abril del año pasado, cada una de las piezas que se interpretaron fueron previamente seleccionadas por el propio marido de la Reina. En este homenaje que se celebra cuando apenas faltan diez días para que se cumpla el primer aniversario de su muerte, uno de los ganadores del Premio Duque de Edimburgo también rendirá su particular tributo al fundador de estos galardones con los que se pretender reconocer los logros de los jóvenes.

Escucha el podast 'Harry y Meghan: jaque a la Reina'