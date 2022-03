Así será la misa en recuerdo al duque de Edimburgo con la asistencia de Isabel II aún en el aire

La vida y legado de Felipe de Edimburgo serán homenajeados en Londres, en la Abadía de Westminster, casi un año después de su fallecimiento. El pasado año las condiciones sanitarias impidieron que al funeral, solemne, emotivo y diseñado según su propia voluntad, pudiesen asistir más de 30 invitados. En esta ocasión, representantes de varias Casas Reales europeas, como los reyes Felipe y Letizia, los de Países Bajos o los de Suecia, acompañarán a los Windsor en esta misa solemne con la que se quiere agradecer su "dedicación a la familia, la nación y a la Commonwealth", además de reconocer la importancia de su legado "para crear oportunidades para los jóvenes, promover la conservación del medio ambiente y apoyar las fuerzas armadas", tal y como ha explicado Buckigham a través de un comunicado en el que indica que miembros de la familia real asistirán al servicio sin especificar quiénes. Se espera la asistencia de la Reina -a la que es imposible olvidar sola en un banco de la capilla de San Jorge de Windsor despidiendo a su marido- pero sus problemas de salud hacen que su presencia no pueda ser aún confirmada con total seguridad.

El meticuloso plan para que Isabel II pueda acudir al funeral de su marido

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El mismo comunicado explica que junto a su familia, amigos y los miembros de la realeza europea, asistirán más de 500 representantes de los patronatos y organizaciones solidarias a las que estaba vinculado. Se calcula que a lo largo de su longeva vida -falleció a los 99 años- apoyó hasta 700 entidades benéficas. También acudirán representantes del Gobierno británico y de la Administración, que dado el límite de aforo, no fueron el pasado año a su funeral para dejar todo el espacio a la familia, así como parte del equipo de trabajo de la Reina y el Duque, representantes de los territorios de ultramar, del clero y de otras religiones.

VER GALERÍA

La música correra a cargo de la banda de la Marina Real que sonará antes y después del servicio como guiño a la larga y sólida relación del príncipe Felipe con las Fuerzas Armadas. Durante la misa, será el Coro de la Capilla Real el que cantará. En el funeral celebrado el 17 de abril del año pasado, la música fue una de las claves de la ceremonia y cada una de las piezas que se entonaron fueron previamente seleccionadas por el propio marido de la Reina. En este homenaje que se celebra cuando apenas faltan diez días para que se cumpla el primer aniversario de su muerte, uno de los ganadores del Premio Duque de Edimburgo también rendirá su particular tributo al fundador de estos galardones con los que se pretender reconocer los logros de los jóvenes.

Don Felipe y doña Letizia se encuentran entre los asistentes a este servicio religioso en memoria del príncipe Felipe, a quien se refirieron como su "querido tío Philip" en el mensaje de condolencias que enviaron a la Reina hace un año. Esta familiaridad tiene su origen en el parentesco entre la reina Sofía y el Duque de Edimburgo, que eran tío y sobrina en segundo grado. Además, han confirmado ya su asistencia Guillermo y Máxima de Países Bajos que acudirán con la princesa Beatriz y Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

VER GALERÍA

Una ausencia y una incógnita

Aunque el comunicado no concreta los nombres de los familiares que estarán en Westminster, es previsible que los Windsor practicamente al completo arropen a la Reina, que recientemente ha reconocido tener problemas de movilidad y cuya agenda se ha visto mermada. Sin embargo, Palacio no ha confirmado aún la asistencia de la Monarca, de 95 años, probablemente a la espera de que ningún contratiempo de salud lo impida. Según ha informado el Daily Mail todo está previsto para que Isabel II acuda al homenaje de su marido con la mayor comodidad posible, para lo que se ha dispuesto que llegue en helicóptero desde el castillo de Windsor, donde reside. Hace tan solo unas semanas que se ha recuperado tras contraer covid y desde entonces se le ha visto en muy contadas ocasiones. Quien sí ha confirmado su asistencia al homenaje a su padre ha sido el príncipe Andrés, que hará el martes su primera aparición pública desde que llegase a un acuerdo con Virginia Giuffre que le libró de ir a juicio por presuntos abusos a una menor.

No obstante, sí habrá una ausencia importante: la del príncipe Harry. Su portavoz confirmó hace unos días que no acudirá a la misa en honor a su abuelo debido a la batalla legal que mantiene actualmente con el Ministerio de Interior británico. El duque de Sussex asegura que no se siente seguro en Londres ya que su equipo de seguridad privada no tiene acceso a la información de los servicios de inteligencia y, aunque se ha ofrecido a pagar de su bolsillo esa protección adicional, no es algo que contemple la normativa del país.