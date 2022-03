La broma que Mike Tindall quería gastar a la duquesa de Cambridge en el chat de la Familia Real británica

La Familia Real inglesa, como cualquier otra familia, ha creado un grupo de mensajería instantánea donde comparten noticias, impresiones, charlan y se gastan bromas. Mike Tindall ha revelado algunos detalles sobre como es su relación con el resto de miembros a través de esta aplicación y, también, desveló de quién trató de burlarse recientemente: de la duquesa de Cambridge, eso sí, sin éxito. En el podcast The Good, The Bad & The Rugby, espacio que conduce junto al comentarista Alex Payne y al también jugador James Haskell, le preguntaron al exdeportista, de 43 años, sobre las habilidades de la esposa del príncipe Guillermo, nueva patrocinadora de la Rugby Football Union y de la Rugby Football League, cuando se unió a una sesión de entrenamiento junto a los jugadores profesionales en el estadio Twickenham la semana pasada. Mike quería que la Duquesa hiciera alguna cosa mal para poder meterse con ella en el chat.

El exjugador de rugby explicó que "le envié un mensaje de texto a Ellis (Genge) y le dije: "Amigo, por favor, dime cualquier cosa en la que se equivocó para molestarla en el grupo familiar de WhatsApp" y me contestó "No, de hecho fue bastante buena, especialmente para patear", y me quedé (suspira)… Tiene una naturaleza competitiva", contó sobre su prima política.

Su compañero de programa, James Haskell, comentó que cuando anunciaron a la duquesa de Cambridge como nueva patrona, sustituyendo al príncipe Harry, pensó que era algo "increíble" puesto que "obviamente le gusta el rugby. Pero la forma en la que atrapó la pelota fue realmente fantástica. Es muy, muy buena. Qué maravillosa embajadora" a lo que Mike añadió que "no es fácil". Y ha afirmado además que "parecía como si lo hiciera sin esfuerzo alguno". El marido de Zara Phillips, hija de la princesa Ana, hizo una confesión adicional. "Lo mejor será que, cuando se enfrenten Inglaterra y Gales, tendremos una batalla de los Cambridge", dijo en tono de broma, refiriéndose a que Kate es patrona del rugby inglés y el príncipe Guillermo, del galés, por lo que serán "rivales" en el Six Nations Championships. El partido entre ambas selecciones se jugará el próximo 26 de febrero.

Sobre lo que Mike no soltó prenda fue el nombre del grupo, ni quienes son los miembros que lo forman, aunque no es la primera vez que habla del tema. En 2018, reveló al periódico The Mirror que los miembros más jóvenes de la realeza británica se mantenían en contacto y hablaban, entre otros asuntos, sobre los planes de boda entre el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, los de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, así como sobre el tercer embarazo de la duquesa de Cambridge a través del servicio de mensajería. "Mi hermano, yo y algunos familiares del lado de Zara, como su hermano Pete y los primos, estamos en grupos", dijo. Y en mayo de 2019, el exjugador también reveló que el príncipe Harry anunció la llegada de Archie a la familia real en el grupo de los primos.