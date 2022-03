¡Preparación prebautizo! Mike Tindall descubre el curioso truco que empleó para que su hijo no llorara al recibir el sacramento El domingo recibieron los Windsor celebraron un dole bautismo de los bebés de Zara Tindall y Eugenia de York

El pasado domingo la Familia Real británica vivió una importante jornada marcada por la celebración del bautismo de dos de los bisnietos de Isabel II: August Philip Hawke Brooksbank y Lucas Philip Tindall. Los pequeños, hijos de Zara Tindall y Eugenia de York respectivamente, recibían el primer sacramento en presencia de la Reina en la capilla Real de Todos los Santos del Castillo de Windsor durante una ceremonia íntima y privada de la que Mike Tindall ha dado nuevos detalles. El yerno de la princesa Ana participó este miércoles en el podcast The Good , the Bad & the Rugby, y aunque este espacio gira habitualmente en torno al deporte al que ha dedicado gran parte de su vida, en esta ocasión también habló del doble bautizo, que definió como "un día precioso".

El marido de Zara Tindall, con la que ha cumplido este 2021 diez años de matrimonio y no descarta renovar sus votos, explicó que uno de los momentos más destacados de la liturgia, oficiada por el canónigo Martin Poll, capellán de Great Windsor Park, fue cuando los niños recibieron las aguas bautismales sobre sus cabezas. Explicó que su hijo Lucas, de ocho meses, disfrutó mucho en ese instante porque esa misma mañana se lo había estado pasando muy bien en el agua. Fue el propio exjugador de rugby quien antes de prepararse para el gran momento se llevó a su bebé "a nadar, así que creo que lo preparé para eso". Los niños habrían sido bautizados con agua bendita traída del río Jordán traída por el príncipe Carlos de la gira que ha hecho recientemente por Oriente Medio junto a Camilla de Cornualles.

Para el matrimonio Tindall fue un fin de semana lleno de celebraciones y buenas noticias. El sábado por la noche Mike y Zara Tindall asistieron a una cena con motivo del 150 aniversario de la Selección de rugby de Inglaterra (de la que él formó parte durante su carrera deportiva). Esta fiesta se celebró en el estadio Twickenham, ubicado al oeste de Londres en la localidad de Richmond upon Thames, poor la que discurre el río Támesis. En esta cita brindaron también por el triunfo del equipo por 27-26 en su encuentro contra Sudáfrica, país que actualmente es el campeón del mundo.

Además de August y Lucas, la otra gran protagonista del bautismo fue Isabel II. La Reina, muy elegante con traje y sombrero verde, no quiso perderse esta celebración familiar que llegó justo siete días después de tener que cancelar a última hora su presencia en las celebraciones del Día del Armisticio por una lesión de espalda y dos semanas más tarde de pausar sus actos oficiales para estar en reposo por recomendación médica. Según The Sun, entre los invitados de los matrimonios formados por Eugenia de York y Jack Brooksbank y Zara y Mike Tindall se encontraban también la princesa Ana, el príncipe Andrés, Sarah Ferguson y los duques de Cambridge.

Una celebración marcada por la nostalgia

Para la familia fue un día destacado, pero la alegría de Eugenia de York y Jack Brooksbank no era plena ya que solo unos días antes de la celebración falleció George Brooksbank, el abuelo paterno del pequeño August. El suegro de la Princesa , que tenía 72 años y había trabajado como contable antes de jubilarse, estuvo ingresado en 2020 durante nueve semanas tras contagiarse de un coronavirus. Durante ese tiempo necesitó la ayuda de un respirador y se temió por su vida, incluso se advirtió a la familia de que tenían que prepararse para lo peor. A pesar de que logró recuperarse y fue dado de alta en junio del pasado año, desde entonces arrastraba algunos problemas, aunque no se ha revelado si fue este el motivo del fallecimiento.

