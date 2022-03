¿Nueva boda a la vista en la Familia Real británica?

Suenan campanas de boda en la Familia Real británica. Dieciséis meses después de la insólita y reducida boda sorpresa de Beatriz de York y Edoardo Mapelli, los Windsor podrían sumar un nuevo enlace y reunirse una vez más para brindar por la felicidad de uno de sus miembros. Zara Phillips y Mike Tindall han cumplido diez años de matrimonio y para celebrar su década de amor no descartan volver a pronunciar el "sí, quiero". Ha sido el propio exjugador de rugby quien ha explicado durante su participación este viernes en el programa televisivo Loose Women, al que asistió para hablar de salud mental, que está dispuesto a renovar sus votos con la hija de la princesa Ana y su primer marido, el capitán Mark Phillips.

VER GALERÍA

-Mike Tindall, esposo de Zara Phillips, recuerda cómo le recibió la Familia Real antes de su boda

-Un parto exprés: Zara Tindall dio a luz en casa porque no le dio tiempo a ir al hospital

En esta aparición pública Mike no solo ha dicho que sí celebraría una segunda boda con Zara, sino que también ha hablado abiertamente sobre todo lo que han vivido juntos. El deportista, que es Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, ha explicado que sus diez años de matrimonio con la nieta de Isabel II no han sido siempre un "camino de rosas y arcoiris". Considera que tener hijos (han sido padres en tres ocasiones) ha sido el principal cambio que ha experimentado su relación. "Es un shock masivo, un cambio en tu sistema que nunca has experimentado", asegura el exjugador de la Selección inglesa de rugby.

Mike, que conoció a la madrina del príncipe George de Cambridge en 2003 durante un viaje a Australia, ha contado que aunque su relación sentimental ha evolucionado mucho a lo largo de la última década, hay algunos aspectos que se mantienen intactos. En este sentido ha relatado divertido que su esposa tiende a seguir enfadada tras una discusión mientras que él, movido por sus experiencias como deportista de élite, siempre le propone darse un abrazo para hacer borrón y cuenta nueva. Además, dice que hay que tener presente que hay situaciones que ponen a prueba la relación. Para él, la clave del éxito es clara: "Nadie tiene razón, nadie está equivocado. Hay que trabajar juntos".

VER GALERÍA

Zara y Mike contrajeron matrimonio en julio de 2011 en la iglesia de Canongate de Edimburgo (Escocia), una ciudad muy especial para la novia ya que es la que eligió su madre para casarse con Tim Lawrence. El enlace religioso fue oficiado por el reverendo Neil Gardner y contó con la asistencia de la realeza británica. Los contrayentes y sus invitados celebraron el banquete nupcial en el palacio de Holyroodhouse. En enero de 2014 llegaba al mundo la primera hija del matrimonio, Mia Grace, una niña que se convirtió en hermana mayor en junio de 2018 con el nacimiento de Lena Elizabeth. En marzo de 2021 formaban una familia numerosa con el pequeño Lucas Philip.​

VER GALERÍA

Una rutina muy diferente a la de la Familia Real

La vida de Zara Tindall es muy diferente a la de sus primos. A pesar de ser una de las nietas de la Reina de Inglaterra, por decisión de su madre ni ella ni su hermano ostentan ningún título real. El hecho de no ser Princesa le da la libertad de tomar sus propias decisiones en el terreno profesional, tener su propia agenda en la que no se incluyen actos oficiales y firmar tratos comerciales. Su gran pasión es el mundo de los caballos y siendo amazona ha logrado alzarse como campeona mundial y medallista olímpica. Además, ha hablado abiertamente sobre momentos complicados como los dos abortos que sufrió en 2016 y 2017, una experiencia que también ha compartido la duquesa de Sussex tras dejar de ser un miembro senior de la Familia Real británica.

Loading the player...

Reyes y príncipes… Nadie se resiste a la barba en palacio