Isabel II cancela a última hora su reaparición en las celebraciones del Día del Armisticio por motivos de salud

Tras dos semanas de descanso por recomendación médica, se esperaba que Isabel II reapareciese este domingo para participar en las celebraciones con motivo del Día del Armisticio, que marca el final de la Primera Guerra Mundial y recuerdan a los caídos en la contienda. Sin embargo, esta misma mañana el Palacio de Buckingham ha anunciado que la Reina no presidirá este acto desde el balcón del Ministerio de Asuntos Exteriores tal y como estaba previsto. "La Reina, tras sufrir una lesión de espalda, ha decidido esta mañana, con gran pesar, que no podrá asistir al Servicio del Domingo del Recuerdo de hoy en el Cenotafio. Su Majestad está decepcionada por no poder asistir al servicio", se puede leer en la primera parte del texto.

Aunque la soberana británica de 95 años finalmente no participará en este homenaje tan importante para los Windsor, el acto sigue en pie y sí asistirán otros miembros de la Familia Real. "Como en años anteriores, el Príncipe de Gales depositará una corona de flores en nombre de Su Majestad. Su Alteza Real, junto con la Duquesa de Cornualles, el Duque y la Duquesa de Cambridge, el Conde y la Condesa de Wessex, la Princesa Real y el Vicealmirante Sir Tim Laurence, el Duque y la Duquesa de Gloucester, el Duque de Kent y la Princesa Alexandra estarán presentes hoy en el Cenotafio como estaba previsto", indican en el citado comunicado.

Esta hubiese sido la primera vez que Isabel II asistiera a un acto público desde la recepción del 19 de octubre. Después, la noche del 20 al 21 de octubre estuvo ingresada en el hospital King Edward VII, ubicado en Londres. En el centro sanitario "se le hicieron algunos análisis preliminares" y al día siguiente volvió a Windsor para seguir las indicaciones médicas de descansar. Desde el castillo, sin embargo, ha seguido al frente de sus obligaciones institucionales y ha participado en varias videoconferencias con embajadores y líderes mundiales como Bill Gates. Además, el fin de semana pasado se desplazaba en helicóptero hasta Sandringham (con el permiso de los facultativos) para organizar los planes de cara a Navidad, cuando suele reunirse con sus seres queridos en la casa de campo. Las próximas fiestas serán las primeras que pasan sin el duque de Edimburgo, que falleció en abril a los 99 años.

La soberana se va a perder los actos conmemorativos del Día del Recuerdo, una jornada conocida como el Día de la Amapola, y tampoco asistió anoche al Festival del Recuerdo, aunque su ausencia en esta cita estaba ya confirmada. El Royal Albert Hall londinense volvía a abrir sus puertas para esta cita que quedó cancelada el año pasado por la crisis sanitaria. En los palcos del auditorio vimos disfrutar del concierto benéfico promovido por la Royal British Legion al príncipe Carlos y Camilla de Cornualles, los duques de Cambridge y los condes de Wessex. Además de la Familia Real asistían otras autoridades como el primer ministro Boris Johnson y el líder de los laboristas, Keir Starmer.

