Carlos de Inglaterra y Camilla, presentes Los duques de Cambridge no se pierden un esperado Festival del Recuerdo con destacadas ausencias El tradicional concierto vuelve a celebrarse en el Royal Albert Hall de Londres tras la cancelación del año pasado por la pandemia

El Royal Albert Hall londinense ha vuelto a llenarse de amapolas en las solapas, esas con las que los británicos homenajean a los caídos en la I Guerra Mundial, para albergar una de las citas imprescindibles para la Familia Real que solía reunirse prácticamente al completo en los palcos del auditorio. El Festival del Recuerdo se celebraba de nuevo este sábado después de que la pandemia obligase a cancelarlo el año pasado y, aunque en esta ocasión hay que echar de menos a varios miembros de los Windsor, los duques de Cambridge no han faltado al concierto benéfico. Un evento promovido por la Royal British Legion, organización británica que brinda apoyo financiero, social y emocional a los miembros y veteranos de las Fuerzas Armadas británicas.

Los duques de Cambridge y los de Sussex, alejados en el último Festival del Recuerdo

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Carlos de Inglaterra y su mujer, Camilla de Cornualles, han acudido también a la importante velada junto a otros componentes de la Familia Real como Eduardo y Sophie de Wessex, quienes se detenían brevemente a la entrada para saludar a algunos de los asistentes. Todos ellos, junto al príncipe Guillermo y Kate Middleton, ocupaban sus asientos en el palco y se levantaban para ponerse de pie cuando sonaban las fanfarrias a cargo de los Royal Marines, seguidos por miembros de la Royal British Legion que portaban estandartes dorados y de color azul en muestra de lealtad y fidelidad. El primer ministro Boris Johnson ha estado presente, mientras que el líder de los laboristas, Keir Starmer, asistía igualmente al evento anual. Aunque no todos llevaban puesta la mascarilla, sí que se les ha obligado a presentar una prueba de vacunación o un test negativo de covid.

Así fue la última vez que los duques de Sussex asistieron al Festival del Recuerdo

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La ausencia más destacada es la de Isabel II, que a sus 95 años ha bajado el ritmo de su agenda sensiblemente por prescripción médica tras su ingreso por una noche en el hospital hace algunas semanas. No obstante, la Reina, que según su hijo Carlos de Inglaterra se encuentra "bien", sí estará en el homenaje a los caídos que tendrá lugar el domingo en el monumento del Cenotafio, una de los compromisos ‘sagrados’ del calendario anual para la Familia Real, y en el más de una vez hemos visto a la monarca emocionada. Este acto supondrá su primer evento público en persona desde la recepción del 19 de octubre, ya que su intervención en la Cumbre Climática celebrada en Glasgow fue virtual.

Isabel II se toma dos semanas de descanso por recomendación médica

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Es también la primera vez que los duques de Sussex no estaban en el palco del Royal Albert Hall en este día tan significativo desde su primera vez juntos en 2018. La última vez fue poco antes de que comenzase su retiro temporal en Norteamérica que ha acabado siendo indefinido. Siempre implicado en todo lo relativo a la ayuda a los veteranos de guerra, para el príncipe Harry esta conmemoración era de vital importancia. Por eso, aún despojado de sus títulos militares y sin obligaciones institucionales, ha rendido su particular homenaje junto a Meghan Markle, igual que hiciera el año pasado al homenajear a los caídos en el cementerio de Los Ángeles. En esta ocasión, se han vuelto a colocar las amapolas en sus solapas para participar unos días antes en la gala Salute to Freedom en Nueva York para rendir tributo a los militares y después, visitaron por sorpresa una base militar en Nueva Jersey donde charlaron con un grupo de soldados sobre salud mental.