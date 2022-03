¡Una pareja invencible! La duquesa de Cambridge se atreve a jugar con la nueva estrella del tenis, Raducanu

Loading the player...

Tras ganar el US Open hace quince días, Emma Raducanu se ha convertido en todo un ídolo en Inglaterra. Minutos después de alzar el trofeo, la deportista -de padre rumano y madre china- recibía una cariñosa felicitación por parte de la reina Isabel II y también de la duquesa de Cambridgre, gran aficionada al deporte de la raqueta. Este viernes, la mujer de Guillermo de Inglaterra y la nueva reina del tenis han podido conocerse por fin. Pero, no solo han charlado, también han jugado un partido de tenis haciendo pareja de dobles, ¡y han mostrado una gran química sobre la pista!. Durante el partido, la Duquesa no paraba de admirar a la joven del 18 años que ha revolucionado el mundo del tenis. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Así es Emma Raducanu, la nueva sensación del tenis mundial con solo 18 años, ¡y la heroína de Inglaterra!

- Las imágenes más cercanas y elegantes de Jon Rahm y Sergio García con las mujeres que ocupan su corazón