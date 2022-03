Resueltas las dudas sobre si Beatriz de York tendrá que declarar en el juicio contra su padre Los abogados de Virginia Giuffre no contarán con el testimonio de ningún miembro de la Familia Real británica

Esta misma semana Isabel II anunciaba en un comunicado que el príncipe Andrés tendrá que enfrentarse como "ciudadano privado" al problema judicial que tiene y que está enmarcado en el caso Epstein. El tercer hijo de la soberana y Felipe de Edimburgo podría tener que dar su versión ante el juez tras ser demandado por lo civil por Virginia Giuffre, quien sostiene que abusó presuntamente de ella cuando era menor de edad. De llegar a celebrarse el juicio, finalmente Beatriz de York no tendrá que prestar declaración ante el juez tal y como se había llegado a plantear. Tal y como recoge The Telegraph, finalmente los abogados de la acusación no tienen intención de citarla como testigo ni tampoco se plantean llamar a Sarah Ferguson.

Se barajaba la posibilidad de que Beatriz de York fuese citada en el juicio ya que el príncipe Andrés la nombró en la entrevista televisiva que concedió en 2019 a la BBC Two para hablar de su vinculación con el caso Epstein. El hijo de la Reina aseguraba que la noche en la que Virginia Giuffre dice que mantuvieron relaciones íntimas no consentidas, él se encontraba con su primogénita. "Había llevado a Beatriz a una fiesta en una pizzería alrededor de las cuatro o cinco de la tarde. La Duquesa estaba fuera y teníamos una regla que decía cuándo uno estaba fuera, el otro se quedaba. Yo estaba de permiso de la Royal Navy, así que estaba en casa", decía al detallar su coartada. Su hija, sin embargo, dijo en diciembre de 2020 que “no recuerda en absoluto” esa velada.

David Boies, el abogado de Virginia Giuffre, aseguraba tiempo atrás que trataría de interrogar a personas cercanas al príncipe Andrés y que de ese grupo podrían formar parte incluso su exesposa o incluso su hermano mayor, el príncipe Carlos, heredero al trono británico. Finalmente parece que no citarán a personas de la realeza británica sino a Robert Olney y Shukri Walker. El primero de ellos es el antiguo ayudante del duque de York y, por tanto, persona conocedora de todos sus movimientos. Por su parte, la segunda es una testigo que afirma haberlo visto en un club nocturno de Londres llamado Tramp, local en el que la demandante dice que estuvieron juntos antes de mantener relaciones íntimas no consentidas con ella en la mansión de Epstein.

Tras saber que la justicia había rechazado archivar la denuncia contra el duque de York, Isabel II convocó una cumbre exprés en el castillo de Windsor con los príncipes Carlos y Guillermo. Al finalizar ese encuentro la soberana decidió despojar a su hijo, el príncipe Andrés, de sus títulos militares, de su dignidad de Alteza Real y de sus patrocinios reales, Además, también anunció que no representaría a la realeza en ningún acto, haciendo de esta manera que la decisión de Andrés de York de retirarse de la vida pública sea ya irreversible. A pesar de estos cambios sustanciales que han dejado "devastada" a Sarah Ferguson, la situación de sus hijas seguirá igual. Tanto Beatriz como Eugenia mantienen su posición en la línea de sucesión al trono además del tratamiento de altezas reales. Esto es debido a la Carta de Patentes emitida hace más de un siglo por el rey Jorge V, donde se estipulaba que todos los nietos de un monarca por vía masculina serían altezas reales y príncipes o princesas.

